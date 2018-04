Geen enkele slechte pass in 75 minuten: in de schaduw van Ronaldo speelde Isco 'the perfect game' Stijn Joris

04 april 2018

17u34 0 Champions League Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. De Portugees was alles wat de klok sloeg. De ongeziene wedstrijd van Isco verdween in het niets bij de glansrol voor CR7. Ere wie ere toekomt. Isco verdient ook een bloemetje voor zijn partij tegen Juventus en wel hierom.

Cristiano Ronaldo eiste alle aandacht op. De patron van Real Madrid was weergaloos in Turijn. Hij sloopte alweer een nieuw reeksje records en zijn surrealistische omhaal ging de hele wereld rond. En toch speelde er eentje in zijn gigantische schaduw evenzeer een opmerkelijke wedstrijd. Isco Alarcon is heel wat minder imposant en loopt niet constant in alle schijnwerpers, maar de technische capaciteiten van de kleine Spanjaard kwamen in het Juventus Stadium helemaal tot hun recht. De aanvallende middenvelder keerde niet alleen met een royale 0-3-zege, maar ook met een perfect rapport terug naar Madrid. 56 passes en allemaal bereikten ze hun bestemming. 100 procent nauwkeurig die Isco. Er zat bovendien de assist voor de 0-1 van Ronaldo bij.

Ongezien is het niet. Barzagli deed eerder dit seizoen nog straffer. Hij leverde in oktober 95 perfecte passes af tegen Sporting Lissabon. Maar voor een verdediger is dat niet zo opmerkelijk. Barzagli speelde vooral achteruit of breed. Isco doet met 56 op 56 het best van alle middenvelders. Wat het nog straffer maakt, is dat hij maar 68 keer de bal raakte. Dat betekent dus dat het overgrote deel van zijn passen in één tijd gegeven werden. Zijn gemiddelde in deze Champions League staat op 93,1 procent. Daarmee is hij zevende onder de middenvelders, alleen is hij samen met André Gomes van Barça de enige niet controlerende of verdedigende middenvelder. Isco loopt op de tien of komt als valse tien vanaf de flank en voetbalt dus voornamelijk vooruit. Hij legt veel meer risico in zijn passes dan bijvoorbeeld Kroos of Thiago Motta.

100% - Isco managed to complete all of his 54 passes in the game v Juventus, the highest faultless tally in a CL knockout game for a midfielder since Xavi v Atlético de Madrid in April 9, 2014 (95). Special. pic.twitter.com/reBAUUd9U7 OptaJohan(@ OptaJohan) link

En zeggen dat Isco niet eens zo goed in zijn vel zit bij Real. "In Madrid voel ik niet het vertrouwen dat een speler nodig heeft. In de matchen met de nationale ploeg leef ik meer op. Daar heb ik wel het vertrouwen van de trainer. Lopetegui geeft me dat in de vorm van speelminuten. Misschien ligt het probleem wel bij mij. Ik weet niet hoe ik Zidane moet overtuigen." Met die verklaring kwam Isco na de interland van vorige week tegen Argentinië (6-1) waarin hij goed was voor drie goals. Zidane merkte ook de perfect match van zijn nummer 22 op. "Ik ben blij voor hem. Hij leverde een uitstekende prestatie af. Hij is dat type speler dat altijd wil spelen." Voor de match al kaartte de pers het 'probleem Isco' aan bij Zidane en toen was hij ook al duidelijk. "Spanje speelt 8 wedstrijden per jaar, bij Real zijn er dat 60. Isco is een speler van Madrid en zal dat blijven." Manchester City en co hoeven dus nog niet meteen op de komst van de kleine Spanjaard te rekenen.