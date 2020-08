Geen Cristiano in Lissabon voor Final 8: Portugees ondanks straffe statistieken uitgeschakeld, Sarri op de wip NVE

08 augustus 2020

10u39 0 Champions League Geen Juventus bij de Final 8 in Lissabon. Geen thuismatch voor Ronaldo dus. Nee, CR7 zal de Champions League geen zesde keer winnen dit jaar. Maar aan hem zal het niet gelegen hebben. Juventus kon geen vuist maken, de Portugees werd aan zijn lot overgelaten. Het stoeltje van Maurizio Sarri wankelt.

Bijna had hij het weer geflikt. In de vorige editie van de Champions League schakelde Juventus Atlético Madrid uit in de achtste finales. 3-0, nadat het de heenwedstrijd met 2-0 had verloren. Een hattrick van... Cristiano Ronaldo. Redder in nood.

Gisteren ging het al snel de foute kant op voor de ‘Oude Dame’. Depay maakte er 0-1 van. Het moment voor Ronaldo om zijn ploeg weer maar eens op sleeptouw te nemen. Een penaltydoelpunt voor rust, een schicht in de bovenhoek na rust. Ging de Portugese verlosser van Juve het opnieuw doen? Een derde doelpunt bleef uit. Exit Juventus. Exit CR7. Uit ‘zijn’ competitie. Een ronde eerder dan vorig jaar, toen Amsterdam het eindstation werd.

Eén ding is zeker: het zal niet aan de Portugees gelegen hebben. Het spel van zijn ploegmaats was ondermaats. Zelfs na dat bommetje bij de 2-1 vonden ze niet de kracht om door te duwen. Ronaldo was goed voor de helft van de Turijnse doelpogingen. Oké, Dybala - Speler van het Jaar in Italië - ontbrak door een verrekking in de dij. Maar dat mag geen excuus zijn.

Met z’n twee doelpunten komt Ronaldo op een totaal van 37 dit seizoen, het meeste ooit voor een Juventus-speler. CR7 scoorde al 67 doelpunten in de knockout-fase van de Champions League, 21 meer dan eerste achtervolger Messi. Daar zal hij dit seizoen geen vervolg meer aan breien. Voor het eerst sinds het seizoen 2009/10 zal hij niet te bewonderen zijn op het kampioenenbal. Juventus wacht al sinds 1996 op de eindzege in de Champions League. Het verloor de finale van de Champions League zeven keer, waarvan twee keer in de afgelopen vijf jaar.

“Adieu, Maurizio”

Juventus werd in Italië dan wel kampioen, het wacht al lang op de Beker met de Grote Oren. Andrea Agnelli, voorzitter van Juventus, vreest echter niet dat zijn 35-jarige Portugees zal vertrekken. “Hij gaat bij ons blijven. Hij is een steunpilaar van ons team. We hebben de beste speler in de geschiedenis van de Champions League, dat heeft hij vanavond weer bewezen. We moeten nu opnieuw beginnen met hernieuwd enthousiasme.”

Voor Maurizio Sarri ziet het er dan weer minder hoopgevend uit. Zijn stoeltje wankelde al langer. Defensief zit het niet snor bij zijn team. Voor het eerst slikte Juve meer dan 30 doelpunten bij het behalen van de titel. Kwalificatie in de Champions League kon hem terug wat steviger in het zadel brengen. Ook de Italiaanse krantenkoppen duiden op een vertrek van de oefenmeester na de te povere prestaties. “Adieu, Maurizio”, is één van de veelzeggende titels. “Ik ben erg verbitterd’ , zei de trainer zelf na de thuiszege van zijn elftal op Olympique Lyon: 2-1. Die uitslag was na het eerdere verlies in Frankrijk (1-0) niet genoeg. “We hebben het in februari in Lyon laten liggen. Dat is duidelijk.”

