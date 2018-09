Geen Courtois tegen AS Roma, Lopetegui gooit bloempje naar Navas: "Hij is een echte strijder" Kristof Terreur

19 september 2018

18u00 3 Champions League Het ronddepotgedraai van coach Julen Lopetegui voorspelde weinig goeds. Keylor Navas (32) krijgt in de Champions League voorlopig de voorkeur op Thibaut Courtois. Ook tegen AS Roma vanavond dus.

Een beslissing die in de lucht hing. In de dagen voorafgaand aan Courtois' transfer lekte al uit dat Lopetegui een plan had met zijn doelmannen: de ene in La Liga, de andere in de Champions League. En aangezien Courtois (26) het pleit in de competitie definitief lijkt te hebben gewonnen... Nochtans werden er bij zijn komst geen afspraken gemaakt over pikorde. "Ik ga jullie niets verklappen", zei Lopetegui. "We hebben schitterende opties in doel. Welke beslissing we ook nemen, ik ben er zeker van dat we het goed zullen doen." Waarna hij nog een bloempje gooide naar Navas. "Hij is goed bezig. Hij is een competitiebeest en een echte strijder."

De Costa-Ricaan won als titularis drie keer op rij de Champions League, is nog altijd graag gezien binnen de spelersgroep en bij de fans. Bij Real durven ze het niet aan om een invloedrijk figuur zomaar aan de kant te schuiven. Uit respect voor bewezen diensten zal Navas zijn matchen blijven spelen.