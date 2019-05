Geen Champions Leaguefinale voor Jan Vertonghen? Rode Duivel verlaat Amsterdam op krukken

Jolien Lelièvre & Kristof Terreur in Engeland

09 mei 2019

12u07

Bron: VTM Nieuws/HLNinEngeland 0 Champions League Domper op de feestvreugde. Jan Vertonghen moet vrezen voor de Champions Leaguefinale. Langs een achterpoortje, op krukken en met de rechtervoet in een beschermende brace verliet hij de Johan Cruijff Arena. De collega’s van VTM Nieuws konden het beeld schieten. Bij Tottenham wachten ze de scans af.

Hij kopte in de slotfase nog op de flat. Hij trok een spurt om met zijn ploegmaats de dramatische winner van Lucas Moura te vieren. Opperste geluk. Alleen: de ontnuchtering volgde snel. Aandachtige kijkers zagen dat hij ontbrak in de uitbundige vieringstaferelen in de kleedkamer. Hoe en waar Vertonghen de enkelblessure opliep, is niet duidelijk. Spurs probeerde het potje woensdagnacht toegedekt te houden. Het stuurde de Rode Duivel niet door de - nochtans verplichte - mixed-zone, maar wel langs een achterdeurtje. De collega’s van VTM Nieuws, die toevallig bij de bus stonden opgesteld, konden het fragment toch schieten.

Bij Spurs onthouden ze zich in afwachting van de finale diagnose van alle commentaar. Binnen de club valt er te horen dat er wordt gevreesd voor de enkelligamenten. De komende dagen gaat hij onder de scanner, maar achter zijn aantreden in de Champions Leaguefinale op 1 juni staat voorlopig een vraagteken. Afwachten.

Verleden

Het zou een domper zijn op Vertonghens seizoen dat hij het hoogtepunt uit zijn carrière moet missen. Vorige week liep hij na een akelige botsing met Alderweireld een gapende neuswonde op en zakte hij door de benen. Toen al werd even gevreesd dat zijn seizoen erop zat. Er bestond even vrees voor een hersenschudding. Na bezoek aan een neuroloog kreeg hij groen licht om weer te voetballen – niets wees op een hersenletsel.

Vertonghen heeft een verleden met enkelblessures. Op het EK in 2016 scheurde hij op de laatste training voor Wales de enkelligamenten. Begin 2017 hield een ligamentblessure hem anderhalve maand uit roulatie.