Galatasaray sneuvelt op het kampioenenbal na nederlaag tegen Porto en liefst drie strafschoppen in totaal Redactie

11 december 2018

20u52 0 Galatasaray GAL GAL 2 einde 3 POR POR FC Porto Champions League Galatasaray heeft vanavond afscheid moeten nemen van de Champions League. Het verloor in eigen huis met 2-3 van Porto dat zich als groepsleider plaatst voor de volgende ronde. Ook Schalke 04 kwalificeerde zich.

Porto kwam in de eerste helft al op een 0-2-voorsprong na doelpunten van Felipe waarna Moussa Marega een strafschop omzette. Toch gaven de Turken zich niet gewonnen. Drie minuten later ging ook aan de overzijde de bal op de stip. Nu was het Sofiane Feghouli die de elfmeter omzette.

Na de pauze leek Sergio Oliveira met de 1-3 de zege voor Porto veilig te stellen. Al knokte Galatasaray zich terug in de wedstrijd na een treffer van Derdiyok. De 3-3 leek in de maak toen de thuisploeg een nieuwe strafschop kreeg, maar Feghouli liet het na om te scoren. De gelijkmaker spatte uit elkaar op de lat. Galatasaray moet in groep D zo vrede nemen met de Europa League. Schalke 04 en FC Porto stoten wel door op het kampioenenbal. Lokomotiv Moskou is dan weer Europees uitgevoetbald.