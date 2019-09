Galatasaray-coach Terim: “Alles kan in deze groep” TTV

17 september 2019

Ryan Donk noemt hem ‘The Godfather’ en zo presenteerde hij zich ook in Brugge. Boegbeeld en coach Fatih Terim (66), die acht titels en de UEFA Cup pakte met Galatasaray in negen seizoenen. De gewezen bondscoach van Turkije droomt naar verluidt van meer dan de derde plaats in de poule, al uitte hij wel zijn respect voor blauw-zwart. “Vormer, Vanaken, Mignolet, dat zijn niet de minsten”, aldus Terim. “Het is duidelijk wie de favorieten zijn in de poule, maar we zullen zien wat er op het veld gebeurt. Alles kan in deze groep.”