FT buitenland: 'Killer' van Standard sterft aan hartstilstand - Swansea City naar kwartfinale FA Cup

Swansea City naar kwartfinale FA Cup

Swansea City heeft de kwartfinale bereikt van de FA Cup. De club uit Wales sloeg opnieuw toe in de replay voor eigen publiek. Na de 0-0 van vorige week bij Sheffield Wednesday wonnen de 'Swans' in het Liberty-stadion met 2-0 door goals van Jordan Ayew en Nathan Dyer. Swansea, dat in de Premier League tegen de degradatie strijdt, had in de derde en vierde ronde van de FA Cup ook al een replay nodig. In de kwartfinale wacht nu Tottenham Hotspur of derdeklasser Rochdale. Beiden werken morgenavond op Wembley eveneens een replay af, na de 2-2 in Rochdale.

'Killer' van Standard sterft aan hartstilstand

Enrique Castro Gonzalez, beter bekend als 'Quini', is op 68-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Dat meldt de Spaanse sportkrant Marca. Quini speelde in zijn carrière voor twee Spaanse eersteklassers: Sporting Gijon en FC Barcelona. In ons land houdt vooral Standard geen goede herinneringen over aan de aanvaller. In de finale van Europacup II in 1982 scoorde Quini de winnende treffer tegen de Rouches. Een omstreden doelpunt dat ontstond na een snel genomen vrije trap, ook al had de Duitse scheidsrechter Eschweiler nog niet gefloten. Standard zou de finale met 2-1 verliezen.

Quini veroverde vijf keer de Pichichi-trofee voor de topschutter van La Liga, drie keer in dienst van Gijon, twee keer bij Barça. Hij scoorde in zijn carrière 369 doelpunten in 686 wedstrijden. In dienst van de nationale ploeg kwam hij tot 35 interlands en acht doelpunten. Quini was van de partij op de WK's van 1978 en 1982 en het EK 1980, waarin hij scoorde tegen de Rode Duivels maar Spanje toch met 1-2 verloor.

Spaanse bondsvoorzitter niet mals voor Luis Suarez

Javier Tebas, voorzitter van La Liga, heeft zich in scherpe bewoordingen uitgelaten over Luis Suarez. De spits van FC Barcelona probeerde vorig weekend in het competitieduel tegen Girona (6-1) erg opzichtig zijn vijfde gele kaart van het seizoen te pakken. In dat geval zou Suarez zeker kunnen aantreden in de topper van zondag tegen Atletico Madrid. De Uruguayaan zou immers geschorst zijn voor het uitduel van komende donderdag bij Las Palmas. Het plannetje van Suarez mislukte echter. Hij kreeg geen geel en staat nog steeds op scherp.

"Suarez zou in feite gestraft moeten worden voor het opzettelijk zoeken van een schorsing", aldus Tebas bij radiostation Cadena SER. "Als hij zijn vijfde gele kaart had geïncasseerd, had hij zeker mogen spelen in een cruciale wedstrijd. Dit is echter iets wat we niet willen zien in onze competitie. Ik zal er alles aan doen om valsspelen uit La Liga te houden."

Neymar onder het mes en 2 maanden out? "Klopt niet"

Hoe lang ligt Neymar in de lappenmand? Een vraag die voor het nodige rumoer zorgt. De Braziliaan liep zondag tegen Marseille een enkelverstuiking én een barst in een middenvoetsbeentje op en mist, behoudens een mirakel, al zeker de return tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League, waarin PSG een 3-1 achterstand moet goedmaken. Volgens het Braziliaanse Globoesporte moet Neymar onder het mes en mist hij minstens twee maanden en zou, bij ietwat tegenslag, zelfs het WK in Rusland in gevaar komen. Daarin is Brazilië een mogelijke tegenstander van België in een potentiële kwartfinale.

Informatie die PSG-trainer Unai Emery ten stelligste tegenspreekt: "We gaan zien hoe de blessure de komende dagen evolueert", vertelde de coach. "Er is zeker nog geen beslissing genomen over een operatie. Vanmorgen heb ik met de dokter overlegd. Neymar is altijd de eerste die wil spelen en hij leeft heel geconcentreerd toe naar de clash tegen Real Madrid. Ik denk zelfs dat er een kleine kans bestaat dat hij voor het duel speelklaar geraakt." Neymar scoorde dit seizoen al 20 keer in 19 matchen in de Ligue 1 voor de hoofdstedelijke club en over alle competities heen 29 keer in 29 duels.

Alderweireld en Vertonghen blijven out

Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zijn onbeschikbaar voor de FA Cup-replay van Tottenham tegen Rochdale van morgenavond. Alderweireld is niet hersteld van een hamstringblessure die hij vorige week op training opliep. Vertonghen sukkelt met een enkelletsel. Beide Rode Duivels misten vorig weekend al het competitieduel van de Spurs op het veld van Crystal Palace (0-1). Rochdale, dat uitkomt in de League One, verzekerde zich van een replay op Wembley na een 2-2-gelijkspel in eigen huis.

Nasri krijgt schorsing van zes maanden na dopingmisbruik

Samir Nasri heeft een schorsing van zes maanden gekregen wegens een inbreuk op de antidopingwetgeving. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA bekendgemaakt.

Nasri kreeg toen hij voor Sevilla voetbalde een intraveneuze behandeling in een Amerikaans ziekenhuis, wat volgens de wetgeving van het Wereldantidopingagentschap (WADA) niet toegestaan is. De 30-jarige Fransman zit na zijn vertrek van afgelopen januari bij het Turkse Antalyaspor zonder club. In het verleden verdedigde de ex-international nog de kleuren van Marseille, Arsenal en Manchester City.

Vanaf volgend seizoen twee aftraptijden in Champions League

De Champions League-avondjes duren voortaan iets langer. De speelavonden in de poulefase worden verdeeld over twee aftraptijden: 18.55 uur en 21.00 uur. 26 van de 32 teams zijn rechtstreeks geplaatst voor de poulefase van de Champions League, de overige zes moeten zich zien te plaatsen. De bovenste vier teams uit Spanje, Duitsland, Engeland en Italië plaatsen zich rechtstreeks. De hoogste twee teams uit Frankrijk en Rusland gaan ook rechtstreeks het hoofdtoernooi van de Champions League in. De kampioenen van ons land, Portugal, Oekraïne en Turkije plaatsen zich ook rechtstreeks. Tot slot zijn ook de winnaar van de Champions League en de Europa League rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase.

Buffon sluit comeback bij Italië niet uit

Gianluigi Buffon sluit een terugkeer bij de Italiaanse nationale ploeg niet uit. Dat heeft de 40-jarige doelman vandaag verkondigd op de Italiaanse televisie.

De Italiaanse interim-bondscoach Luigi Di Biagio liet gisteren uitschijnen dat hij het plan heeft om Buffon op te roepen voor de vriendschappelijke interlands in maart tegen Argentinië en Engeland. De ervaren doelman zegt alvast geen nee. "Eigenlijk zou ik met mijn familie op vakantie gaan", vertelde de 175-voudig international. "Maar als het nationale team je vraagt, dan moet je aanwezig zijn en het niet in de steek laten."

De keeper kondigde zijn afscheid van de Italiaanse nationale ploeg aan na het mislopen van de kwalificatie voor het WK in Rusland, al liet hij nadien in verschillende interviews wel uitschijnen dat hij nog kan terugkomen op die beslissing. Italië werd begin november in de barrages door Zweden uit het WK gehouden. Daardoor is de Squadra er volgende zomer voor het eerst in zestig jaar niet bij op de Wereldbeker.

Cannavaro: "Betreur dat transfer Nainggolan niet is doorgegaan"

In tegenstelling tot Yannick Carrasco trok Radja Nainggolan niét naar China. Nochtans kon de Rode Duivel rekenen op stevige interesse van Guangzhou Evergrande, dat 50 miljoen euro veil had voor de middenvelder én een jaarloon van 12 miljoen. Fabio Cannavaro, coach van Guangzhou Evergrande, kwam in een interview terug op het dossier. “De onderhandelingen waren niet simpel”, aldus de voormalig wereldkampioen. “Ik betreur dat de transfer uiteindelijk niet is doorgegaan. Radja is een buitengewone speler – bijzonder compleet. We hadden hem bovendien als Aziaat kunnen inschrijven voor de Champions League dankzij zijn Indonesische roots.” (VDVJ)

Britse oud-voetballers jarenlang cel in voor fraudezaak

Twee Britse oud-profvoetballers zijn tot jarenlange gevangenisstraffen veroordeeld vanwege hun rol in een fraudezaak. Mark Aizlewood, 39-voudig international van Wales, moet zes jaar de cel in. Paul Sugrue, oud-speler van Middlesbrough en Cardiff City, gaat zelfs zeven jaar achter de tralies, zo meldde de BBC.

Het duo maakte deel uit van een groep van zes mensen die voor een bedrag van 5 miljoen Engels pond overheidsgeld hebben misbruikt. Geld dat was bestemd om kansarme jongeren te helpen bij het halen van trainersdiploma, verdween in de eigen zakken. Rechter David Tomlinson sprak van een "schandelijke zwendel". Er werd gelogen over het aantal inschrijvingen en veel trainingen werden nooit uitgevoerd.

Aizlewood, die in zijn actieve spelersloopbaan onder meer voetbalde bij Charlton Athletic en Leeds United, was volgens de rechter de spil in de fraudezaak. Hij bedroog universiteiten, liefdadigheidsinstellingen, voetbalclubs en sportverenigingen.

