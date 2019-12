Frenkie De Jong mistroostig door uitschakeling Ajax, Nederlandse pers schat gevolgen in: “Dit kan zomaar het einde van een tijdperk zijn” GVS

11 december 2019

11u19

Bron: AD, De Telegraaf, VI 0 Champions League Vorig jaar de halve finales van de Champions League met luisterrijk voetbal, nu ongenadig eruit in de eerste ronde. Ajax likt haar wonden nadat Valencia gisteravond een uppercut vanjewelste uitdeelde. En volgens de Nederlandse pers kan dat wel eens zware gevolgen hebben. “Dit kan het einde van een tijdperk betekenen”, stelt het AD. “Maar het beleid mag nu niet overboord worden gegooid”, vindt De Telegraaf.

Eerst dit beeld die we u absoluut niet willen onthouden: Frenkie De Jong die verneemt dat Ajax uit de Champions League ligt. De middenvelder van Barcelona was vorig jaar één van de grote gangmakers bij de Amsterdammers. De Jong verhuisde deze zomer naar Catalonië, maar draagt zijn ex-club nog steeds een warm hart toe. Na de gewonnen partij in San Siro tegen Inter Milaan, bleef De Jong naar de schermen in het stadion staren. Toen hij de uitslagen bekeek, ging het hoofd teleursteld naar beneden. Clubliefde, het bestaat (nog een beetje).

AD: “Verlies kan zomaar einde van een tijdperk zijn”

“Ajax speelde een absolute sleutelwedstrijd in zijn moderne geschiedenis”, stelt het Algemeen Dagblad. “Een duel op de grens van een definitieve plek bij de elite van Europa, óf een pijnlijke struikelpartij in het zicht van de haven. De 0-1-nederlaag tegen Valencia kan over een langere periode bekeken een groeistuip blijken, maar óók het begin van stagnatie en in het slechtste geval het einde van een tijdperk. Komende zomer wacht Ajax een haast onvermijdelijke leegloop. Of succescoach Erik ten Hag langer in Amsterdam blijft, valt ook nog maar te bezien”, luidt het verder.

“Financieel en organisatorisch richt de Amsterdamse club zijn huishouding steeds nadrukkelijker in naar de maatstaven van de Europese top, compleet met miljoenensalarissen en met een marketingstrategie tot in de verste uithoeken van de wereld. Maar sportief is die ambitie op termijn, voor een Nederlandse club in de kleine eredivisie, wel degelijk kwetsbaar”, weet AD ook. (...) “Wat rest is uithuilen, kampioen worden en internationaal gezien opnieuw beginnen. Niet vanaf nul, Ajax is oneindig veel verder dan het een paar jaar geleden had durven dromen. Maar een vaste waarde in de internationale top is het voorlopig nog niet.”

De Telegraaf: “Beleid mag niet overboord worden gegooid”

Ook de Telegraaf heeft het over de aansluiting tot de Europese top, of hoe Ajax die kans nu onbenut liet. “De ploeg van Erik ten Hag was geen moment zichzelf, geen moment de geoliede aanvalsmachine, die ondanks zijn defensieve kwetsbaarheden, ook dit seizoen weer velen harten veroverden in de Champions League met flitsend en soms betoverend aanvalsspel tegen alle drie de opponenten”, aldus de krant.

“Niet overwinteren in de Champions League betekent een pas op de plaats (ter plaatse trappelen, red.) bij het opstoten in de hiërarchie van de Europese topploegen. Want dat is wat de directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars ondanks de uitschakeling nog steeds voor ogen hebben met Ajax. Op de aandeelhoudersvergadering had Van der Sar een jarenlange heerschappij over de Eredivisie aangekondigd, maar vooral de wens uitgesproken structureel toe te treden tot minimaal de beste zestien clubs van Europa. Ondanks de huidige tegenslag moet Ajax vasthouden aan het huidige salaris- en transferbeleid anders zal de Europese elite uit het zicht verdwijnen en zullen zij Ajax ook niet meer zien staan als vanaf 2024 een nieuw Champions Leagueformat van kracht wordt. Dat scenario moet ten koste van alles worden voorkomen want zoals het er naar uit ziet, is Ajax het enige ijzer dat het Nederlandse clubvoetbal in het vuur heeft om aan te sluiten bij de Europese top. (...) Het beleid moet daarom niet overboord, maar worden geïntensiveerd zodat zelfs drie afwezigen op een positie op te vangen is.”

VI-journalist Timmer: “Ajax kan nu wel Europa League winnen”

“De lat lag na vorig seizoen heel hoog”, vertelt Voetbal International-journalist Marco Timmer. “Er zijn ook spelers weggegaan. Dat je er dan uiteindelijk met tien punten uitgaat, is een hele grote teleurstelling. Ajax wil structureel aanhaken bij de Europese top, maar daarvoor is Champions League-overwintering nodig. Dan voelt de Europa League aan als wat minder - of zoals een collega zei: ‘als dansen op een dansfeest’. Langs de andere kant heeft Ajax de kwaliteiten om de Europa League te winnen. Maar laat ons eerst afwachten hoe ze reageren op deze uitschakeling, want voor hetzelfde geld wordt december nu plots een dramatische maand.”

