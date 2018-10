Franse media: “AS Monaco mag Openda dankbaar zijn om ongelofelijke misser” XC/MH/LPB

25 oktober 2018

06u48 0 Champions League Club Brugge heeft zijn eerste punt in de Champions League beet. Blauw-zwart speelde 1-1 gelijk tegen Monaco, maar er zat meer in. Dat zagen ook de Franse media. “AS Monaco mag Openda dankbaar zijn om zijn ongelofelijke misser”, klonk het onder meer.

Le Monde: “Club was beter”

“Monaco vermijdt verdrinking in Brugge”, titelt Le Monde. “Monaco zal tegen het aantrekkelijke Club Brugge moeten vechten voor de derde plek in de groepsfase. De Belgische club was tevens beter dan het team van Thierry Henry. Veelzeggend dat de Franse coach aanvaller Sofiane Dop in minuut 70 naar de kant haalde voor middenvelder Jean-Eudes Aholou.”

L’Equipe: “Het was niet mooi”

“Het eerste punt in deze Champions League heeft de twijfels rond AS Monaco niet weggenomen. Soms meesterlijk aan de bal – wat zelfs tot een doelpunt leidde. Vaak maakten de Monegasken het echter te ingewikkeld. Het gebrek aan agressie van Glik luidde de 1-1 in. Vormer liet vanuit een prima positie de kans op 2-1 liggen. Een moegestreden Monaco kwam in minuut 93 nog met de schrik vrij toen Openda aan de tweede paal een wenkende kans naast knikte. Het was niet erg mooi, maar Monaco bleek sterk genoeg om de reeks van nederlagen een halt toe te roepen.”

Le Figaro: “AS Monaco mag Openda dankbaar zijn”

“Voor de rust zag het er veelbelovend uit, maar nadien werd AS Monaco compleet gedomineerd. Monaco mag Openda dankbaar zijn, want zijn ongelofelijke kans had de Belgen altijd de overwinning moeten opleveren. Een punt van hoop voor de jongens van Thierry Henry, die nog meedoen voor de derde plaats in de groep.”

Europe1: “Beide teams moeten tevreden zijn met punt”

“Beroofd van sleutelspelers (Falcao, Subasic, Lopes…) pakte Monaco tegen de op papier zwakste tegenstander uit de groep een punt. Het punt is geen goede zaak in de strijd om een plek in de achtste finales. Club Brugge dacht in blessuretijd met de zege aan de haal te gaan, maar de volledig vrijstaande Openda kon zijn kopbal niet kadreren. Zowel Club als Monaco moeten tevreden zijn met dat punt.”