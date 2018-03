Frank Lampard en Steven Gerrard onder de indruk van Moussa Dembélé: "Hij kan je met zijn vaardigheden vernederen" Mike De Beck

08 maart 2018

10u53

Bron: BT Sports 14 Champions League Tottenham mag dan wel uit de Champions League liggen, gisteren prezen ze in Engeland Moussa Dembélé nog eens de hemel in. Toch voor de match. Analisten Steven Gerrard en Frank Lampard (in een niet zo ver verleden niet van de minsten op het middenveld) hadden alleen maar lof over voor de Rode Duivel.

Bijzonder balvast en een passingpercentage dat weer rond de 98 % schommelde. Moussa Dembélé speelde gisteren niet zijn beste wedstrijd voor Spurs, omdat Juventus zijn tactisch plan om hem had afgestemd. Voor rust verstuurde hij amper 14 passes, maar blonk hij wel uit met drie knappe dribbels, een keer zelfs tussen drie man.

Voor de match zoomde de camera op hem in. Hij was de man in de kijker in de voorbeschouwing op BT Sport. "Hij is een unieke middenvelder", wist Steven Gerrard te vertellen. "Normaal gezien proberen middenvelders de combinatie te zoeken met een één-twee om dan te lopen. Maar hij kan je met zijn vaardigheden vernederen en geen enkele voetballer vindt dat leuk. Of je nu een verdediger of een middenvelder bent. Er is niets erger dan een krachtige loper die naast je loopt met de bal en je passeert met zijn behendigheid", wist het Liverpool-coryfee te vertellen.

"Dembélé domineert het middenveld"

Ook het voormalige icoon van Chelsea, Frank Lampard, was onder de indruk van de prestaties van Moussa Dembélé de laatste weken. "Ik denk dat iedereen respecteert wat hij de laatste zes weken of twee maanden presteert", vertelde Lampard. "Hij domineert echt op het middenveld. We herinneren hem altijd als een aanvallende middenvelder, maar hij heeft zijn spel veranderd. Hij zit nu dieper op het middenveld. Wat zo indrukwekkend is, is hoe hij aan de bal blijft. Ik ben geen grote voorstander van dribbelen op het middenveld, ik denk dat je soms te veel tikken nodig hebt. Maar dat is bij deze man niet het geval."

"Laatste maanden beste speler van de Spurs"

"Hij vindt de juiste pass, hij heeft genoeg zelfvertrouwen om die ballen te versturen. Zijn kracht om zijn armen te gebruiken om mensen opzij te zetten en dan de juiste pass te versturen is iets cruciaal geworden voor de manier waarop de Spurs spelen. Hij kan ook verdedigen en heeft geen schrik als spelers op hem afkomen. Hij is sterk, snel en doet dat nu week in, week uit. Luister, Harry Kane is in het algemeen altijd hun beste speler, maar de laatste twee maanden zou ik zeggen dat het Dembélé is."

In de nabeschouwing ging het nog amper over Dembélé. Wel over de uitschakeling en de naïeviteit bij Spurs.