Foto ontredderde Messi gaat wereld rond, internationale pers snoeihard voor ontstellend zwak Barcelona

15 augustus 2020

08u59 38 Champions League Barcelona is vrijdagavond belachelijk gemaakt door Bayern München. De internationale pers laat geen spaander heel van Barça na een ontstellend zwakke vertoning. En Lionel Messi? Die is de wanhoop nabij.

De 2-8-pandoering tegen Bayern München is een pikzwarte pagina in de carrière van Lionel Messi. Wat zou de zesvoudige winnaar van de Gouden Bal nu denken? Elk jaar duiken er wel eens geruchten op dat Messi Barcelona gaat verlaten. Maar volgens analisten kan het nu ook écht gebeuren. Er wordt gezegd dat de Argentijn met deze club niet meer kan strijden voor de grote titels.

Na de partij ging een foto van een compleet ontredderde Messi de wereld rond. ‘t Is een beeld van tijdens de rust. De Argentijn keek machteloos naar de grond, terwijl doelman Marc-André ter Stegen aan de deur stond. En zeggen dat het toen nog ‘maar’ 1-4 was.

Spaanse pers snoeihard

AS: “Historische vernedering voor Barcelona”

“De Blaugrana werden verpletterd en vernederd door Bayern München", valt in AS te lezen. “Ze gingen ten onder door hun eigen incompetentie. Barça is neergestreken in de hel. Een historische catastrofe.”

Mundo Deportivo: “Historisch debacle”

“Voor het derde jaar op rij werd Barça op belachelijke wijze uitgeschakeld in de Champions League”, schrijft Mundo Deportivo. “Het leek alsof het niet slechter kon dan in Rome en Anfield, maar deze avond was véél vernederender. Een historisch debacle.”

Marca: “Beschamend”

“Beschamend. Het is tijd om na te denken. De spelers worden alsmaar ouder, er moet dringend iets veranderen. Dat kan op alle fronten zijn”, aldus Marca. “Dit is mogelijk het einde van een cyclus.”

Sport: “Historische vernedering”

“Een historische vernedering”, kopt Sport. “Bayern legde alle tekortkomingen van Barça bloot. Barcelona speelde zonder ziel, zonder waardigheid. Dit is de meest vernederende nederlaag in de recente geschiedenis van Barça. De toekomst van deze ploeg moet heroverwogen worden.”

Koppen in Frankrijk, Duitsland en Italië

L’Equipe: “Een historische les”

BILD: “Overwinning van de eeuw”

La Gazzetta dello Sport: “Barça is een historische dwaas”

