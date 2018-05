Flashback: het tragische verhaal van 'Ago' Di Bartolomei, de AS Roma-kapitein die uit het leven stapte, exact tien jaar na de verloren finale tegen Liverpool Peter Luysterborg

12u29 0 Champions League AS Roma - Liverpool blijft voor altijd de wedstrijd waarin Bruce Grobbelaar met zijn 'spaghetti legs' de penaltyreeks in een beslissende plooi legde. AS Roma - Liverpool roept echter ook herinneringen op aan één van de droevigste verhalen uit het Italiaanse voetbal. De zelfmoord van AS Roma-kapitein Agostino Di Bartolomei op 30 mei 1994, exact tien jaar na de verloren Europacup I-finale tegen Liverpool. Flashback van een tragedie.

Agostino Di Bartolomei speelde, gespreid over 15 jaar, 308 wedstrijden voor AS Roma. 'Ago' - zijn bijnaam bij de tifosi - was een briljante middenvelder, een nummer tien à la Andrea Pirlo. Aan zijn zijde op het Roma-middenveld liepen niks dan bekende namen: Carlo Ancelotti, Bruno Conti, Toninho Cerezo en Roberto Falcao. AS Roma had een team om de gevestigde waarden binnen het Italiaanse voetbal naar de kroon te steken. In 1983 gebeurde dat ook. Di Bartolomei leidde de 'giallorossi' naar de Italiaanse titel, de eerste in 41 jaar en pas de tweede in de geschiedenis van de club.

Romeins bloed

Di Bartolomei had Romeins bloed door de aderen lopen. Hij was geboren en getogen in één van de arme voorsteden van de Italiaanse hoofdstad. Op zijn veertiende sloot hij zich aan bij AS Roma. Nadien beleefde hij de steile opgang van de club mee vanop de eerste rij. Bij de stijlrijke middenvelder kon de vreugde niet op toen de Romeinen zich een jaar na de 'Scudetto' ook plaatsten voor de finale van Europacup I, de voorloper van de Champions League. Een finale die AS Roma in eigen Stadio Olimpico mocht afwerken. "Dit wordt de wedstrijd van mijn leven", zei Di Bartolomei in de dagen vooraf aan al wie het horen wilde.

Tegenstander in die finale op 30 mei 1984: Liverpool, destijds een echte grootmacht in het Europese voetbal. Phil Neal bracht de 'Reds' vroeg op voorsprong. Kort voor de rust maakte Roberto Pruzzo gelijk. Daarna werd er niet meer gescoord. Strafschoppen moesten beslissen wie de 'beker met de grote oren' in zijn prijzenkast mocht zetten. Di Bartolomei gaf als kapitein het goede voorbeeld en trapte de eerste penalty feilloos binnen. Helaas voor de 'giallorossi': daarna misten Conti en Graziani, Europacup I verhuisde richting Mersey.

Voor Di Bartolomei, die werd uitgeroepen tot man van de match, eindigde de finale in een bittere ontgoocheling. Verliezen met de penalty's voor eigen volk, een gruwelijker scenario is nauwelijks denkbaar. Het ergste moest voor 'Ago' nog komen. Een maand later werd het clubicoon bij het groot huisvuil gezet. Sven-Goran Eriksson, die zijn Zweedse landgenoot Nils Liedholm was opgevolgd als coach, had het niet begrepen op de balkunsten van Di Bartolomei. De kapitein mocht na 15 dienstjaren vertrekken. AC Milan werd de bestemming. Een transfer die Di Bartolomei erg bitter stemde. In talloze interviews bleef hij zijn onvoorwaardelijke liefde voor AS Roma uitschreeuwen.

Na de komst van Arrigo Sacchi in 1987 was het lied voor Di Bartolomei ook in San Siro voorbij. Hij trok naar Cesena en sloot zijn carrière in 1990 af bij Salernitana. Voor de 'Curva Sud', de harde kern van AS Roma, bleef hij na zijn vertrek een cultheld. Heel anders verliep het in de hogere echelons. Di Bartolomei probeerde aan de slag te gaan bij zijn vroegere grote liefde, maar aan bestuurszijde bleef het oorverdovend stil. Een functie bleek voor hem niet weggelegd: AS Roma dumpte koudweg één van de grootste spelers die het ooit heeft gehad.

Voetbalschool

Een poging om een voetbalschool op poten te zetten, liep op een mislukking uit. Di Bartolomei, die met financiële problemen kampte, geraakte depressief. "Ik voel mij een uitgestotene in het voetbal", zei hij in één van zijn laatste interviews. Op de ochtend van 30 mei 1994 schoot hij zichzelf een kogel door het hart op het terras van zijn villa in San Marco di Castellabate. Hij was amper 39 jaar.

De datum van zijn zelfmoordactie was te treffend om toeval te zijn. Di Bartolomei stapte uit het leven, exact tien jaar na de verloren finale tegen Liverpool. "Ik zie geen uitweg meer", stond er in een afscheidsbriefje dat later werd teruggevonden. Italië was in shock. Op de begrafenis waren bijna alle ex-ploegmaats van Di Bartolomei aanwezig. Eén van hen, Bruno Conti, zei dat AS Roma ooit de kans zou krijgen om revanche te nemen voor de verloren finale tegen Liverpool. "Een finale die ons de grootste triomf ooit kostte, voor eigen volk". 34 jaar later is die dag aangebroken.