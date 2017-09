Feyenoord-fans zeggen dat ze Belg zijn en geraken zo aan ticket voor CL-duel bij Napoli (ondanks verbod) PL

Bron: anp/ad 1 ANP

Feyenoord heeft de supporters die toch naar Napels zijn gereisd dringend verzocht om dinsdagavond niet naar Stadio San Paolo te komen. De Rotterdamse club deed die oproep op verzoek van de lokale politie en de UEFA. Fans van Feyenoord kunnen om veiligheidsredenen geen ticket kopen voor de tweede groepswedstrijd in de Champions League, maar desondanks zijn toch vele tientallen aanhangers naar Napels gereisd. "Jammer dat we zonder onze fans moeten spelen", zegt trainer Giovanni van Bronckhorst. "Al begrijp ik de keuze van de club en de autoriteiten in Napels ook wel. Ik respecteer het, maar vind het wel jammer omdat we de steun van de fans altijd nodig hebben."



Iedere toeschouwer moet een identiteitsbewijs laten zien. Nederlanders die toch een kaartje hebben bemachtigd, mogen het stadion niet in. Ze lopen zelfs het risico te worden aangehouden en een boete te krijgen. Feyenoord heeft vandaag tijdens een overleg met Napoli, de politie en de UEFA nogmaals zijn ongenoegen over de gang van zaken kenbaar gemaakt.

AFP Feyenoord-coach Giovanni van Bronckhorst.

Desondanks zijn vier Feyenoord-fans vandaag toch aan tickets geraakt. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De vier deden zich voor als Belg. "Bij de eerste tabakszaak vroegen ze nog direct om onze documenten", zegt één van hen. "Toen bleek dat we Nederlanders waren, was het nog alleen 'no, no, no'. Maar hier om de hoek verkocht iemand sjaals met Napoli en Feyenoord erop. Hij wees ons de weg naar een wedkantoor. 'Hoeveel kaarten wil je? Vier? Schrijf dan op dit briefje de namen en geboortedata van je vrienden', zeiden ze daar. De tickets hebben we. Nu alleen nog stap twee, het stadion inkomen."



De supporters willen niets aan het toeval overlaten en hebben hun Feyenoord-shirts en -sjaals in Nederland gelaten om elk spoor naar Rotterdam te wissen. "Ik koop een Napoli-sjaaltje en zeg dat ik fan ben van Dries Mertens. En als het lukt, blijf ik rustig zitten als Feyenoord scoort. Al moeten we reëel zijn. De kans dat dat gebeurt, is natuurlijk erg klein."