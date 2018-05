Fellaini trok naar Kiev om rustig te genieten van de Champions League-finale. Maar daar dachten rivaliserende fans anders over... TLB

28 mei 2018

22u12 8

Marouane Fellaini was afgelopen weekend in Oekraïne om de Champions League-finale bij te wonen in het Olimpiyskiy-stadion in Kiev. De middenvelder van Manchester United, die even van wat vrije tijd genoot alvorens aan te sluiten bij de Rode Duivels, had (ongetwijfeld goede) kaartjes weten te bemachtigen voor de clash tussen Real Madrid en Liverpool. Maar zijn tocht richting het stadion verliep toch niet geheel volgens plan. Enkele Liverpool-fans merkten de Rode Duivel op en slingerden hem allerlei verwensingen naar het hoofd. 'Big Fella' leek even te willen reageren, maar behield dan toch zijn 'cool'. Fellaini is niet heel geliefd bij de aanhang van de 'Reds' door zijn verleden bij stadsgenoot Everton en zijn huidig contract bij rivaal Manchester United...

