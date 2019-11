Felice Mazzu: "Willen genieten tegen beste ploeg van de wereld" AB

04 november 2019

22u11

Bron: Belga 0 Champions League "We spelen dinsdag misschien wel tegen de beste ploeg van de wereld. Het is een moment waar we van moeten genieten", vertelde Genk-trainer Felice Mazzu maandag op de vooravond van de Champions League-wedstrijd op verplaatsing bij Liverpool. "En met genieten bedoel ik niet als toerist een fotootje nemen of zo. We kunnen er alleen van genieten als we op het veld alles geven en zo goed mogelijk spelen."

Mazzu nam zijn volledige selectie, 25 man sterk, mee naar Liverpool. "Omdat dit een uniek moment is voor de club en de spelers. Velen zullen wellicht slechts één keer in hun leven op Anfield kunnen aantreden. Ik wou dit niemand ontzeggen." En dus is ook verdediger Jere Uronen erbij, al zal die door een enkelblessure niet in actie kunnen komen. De enigen die ontbreken zijn de langdurig geblesseerde doelman Danny Vukovic, die in Australië revalideert, en verdediger Shawn Adewoye, die met het beloftenelftal de UEFA Youth League speelt.

Twee weken terug ging Genk op eigen terrein met 1-4 onderuit tegen Liverpool. Een nieuwe nederlaag zou meteen de mathematische uitschakeling betekenen. Ook in de eigen competitie gaat het Genk niet voor de wind. Na de 2-0 nederlaag van zaterdag in Eupen, is de landskampioen naar de achtste plaats gezakt. "Ik besef dat de resultaten en het spel niet goed zijn", zegt Mazzu. "Maar ik blij werken zoals de voorbije weken en maanden. Ik blijf rustig en voel geen druk. Ik probeer mezelf en mijn spelers te verbeteren. We blijven keihard werken. Ik ben er zeker van dat mijn spelers dinsdag de juiste mentaliteit zullen tonen en hoop dat hun trainer dat ook doet (lacht)."