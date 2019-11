Felice Mazzu: “Misschien verdienden we wel een punt” Redactie

05 november 2019

23u54 0

Felice Mazzu was tevreden over de prestatie van zijn team, vanavond op Anfield Road. “We hadden gezien dat Liverpool het in matchen zoals tegen Manchester United en Sheffield United moeilijk heeft tegen een vijfmansverdediging”, verklaarde de coach zijn tactische plannetje. “Daarom hebben we dit op basis van videobeelden – want op het veld was er niet echt veel tijd voor – voorbereid en het pakte ook wel goed uit. We kregen nog kansen op een tweede goal met onder andere Heynen en eigenlijk verdienden we misschien nog wel een punt voor de manier waarop. Of we tegen Gent ook met vijf achterin gaan spelen? Dat zullen we nog zien, maar dat is een wedstrijd die we moeten winnen. Hoe we het dan tactisch gaan aanpakken, gaan we de komende dagen bekijken.”