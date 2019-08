Feest in Jan Breydel! Club Brugge plaatst zich voor Champions League na felbevochten zege tegen LASK Linz

28 augustus 2019

22u50 96 Club Brugge CLU CLU 2 einde 1 LAS LAS LASK Linz Champions League Boost voor het Belgische voetbal. Club Brugge heeft zich geplaatst voor de Champions League. Blauw-zwart won in eigen huis met 2-1 van LASK Linz. Zo krijgen we voor het eerst in 14 jaar twee Belgische ploegen in het kampioenenbal.

Gesteund door een quasi uitverkocht Jan Breydelstadion begon Club Brugge gretig aan de wedstrijd. Het greep LASK Linz meteen naar de keel en kon ook dreigen. Openda knalde op aangeven van Vanaken in het zijnet. Aanvoerder Vormer kon in minuut 26 wél scoren, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Club had het nadien moeilijk om openingen te vinden tegen de Oostenrijkers. Ondanks de Brugse dominantie gingen we rusten met een 0-0-tussenstand.

Veel meer spektakel in de tweede helft. Deli moest Club rechthouden na een inschattingsfout van Mignolet, die te ver uit zijn doel was gekomen. De verdediger kopte een plaatsbal van Ranftl op de lijn over doel. Blauw-zwart bleef de betere ploeg en kwam uiteindelijk ook op voorsprong via een kopbalgoal van Hans Vanaken. Game over voor Linz? Niet helemaal. De Oostenrijkers kregen vier minuten later een penalty en die zette Klauss feilloos om. Maar toen Linz-aanvoerder Trauner rood pakte én Dennis de bevrijdende 2-1 tegen de netten schoot, was het binnen voor Club. Jan Breydel ging uit zijn dak, en terecht.