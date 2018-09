Feest in Istanbul: Galatasaray rekent af met Lokomotiv Moskou en ziet hoe Schalke en Porto het op draw houden Redactie

18 september 2018

23u01 0 Champions League In wat zich vooraf als minst aantrekkelijke groep aankondigde -groep D- deed Galatasaray de beste zaak. De Turken versloegen voor eigen volk Lokomotiv Moskou (3-0), terwijl Schalke en Porto het op een draw hielden (1 -1).

In het Türk Telekom Stadion nam de thuisploeg een blitzstart. Garry Rodrigues verraste doelman Guilherme met een lage knal: 1-0. De geboren Rotterdammer aan het kanon in zijn Champions league-debuut. Halfweg de tweede helft deed Derdiyok de 44.000 fanatieke Turken opnieuw juichen: 2-0 na een fraaie vrije trap. De 30-jarige Zwitser scoorde zo al voor drie verschillende clubs op het kampioenenbal. In het slot legde Selcuk Inan vanop de stip de 3-0-eindstand vast.

In diezelfde groep hielden Schalke 04 en FC Porto mekaar in evenwicht (1-1). Alex Telles had de Portugezen na 13 minuten al op de goede weg kunnen zetten, maar faalde vanop de stip. De eerste strafschopmisser in de Champions League voor Porto sinds 5 november 2014. Twintig minuten na rust kreeg Porto het spreekwoordelijke deksel op de neus. Embolo scoorde het eerste Champions League-doelpunt voor Schalke sinds 10 maart 2015 – toen trof Leroy Sané raak. Een kwartier voor affluiten deed Otavio wat Telles niet kon: scoren vanop elf meter. Eindstand 1-1. Nog meegeven: voor Porto-doelman Iker Casillas was het zijn twintigste seizoen op rij onder de lat in de Champions League, een record.