FC Porto overwintert in kampioenenbal na spektakelstuk tegen AS Monaco, Besiktas dé sensatie van de poulefase Manu Henry

22u38 0 REUTERS Champions League Niets dan lachende gezichten vanavond in het prachtige Estádio do Dragao van FC Porto. De Portugezen plaatsten zich, onder meer dankzij een beresterke eerste helft, voor de achtste finales. AS Monaco moest er met 5-2 aan geloven. Nog in die groep G won Besiktas, voor aanvang al zeker van groepswinst, nu ook op het veld van RB Leipzig (1-2).

Besiktas mag zich met recht en rede één van dé sensaties noemen in de poulefase. De Turken waren al zeker van groepswinst en zetten vanavond nog eens de puntjes op de 'i' na een 1-2-overwinning op het veld van RB Leipzig. Keita leek met een late gelijkmaker in minuut 87 Leipzig een punt te bezorgen, maar een goal van Talisca in blessuretijd besliste daar anders over. Met 14/18 oogt het rapport van de Turken uitstekend. De Duitsers van Leipzig behaalden in hun eerste Champions League-campagne dan weer zeven punten en zijn veroordeeld tot de Europa League.

EPA

Ook Porto naar achtste finales

AS Monaco verging het vanavond andermaal een pak minder. De Monegasken, vorig jaar nog halve finalist, leden hun zesde opeenvolgende nederlaag op het veld van FC Porto (5-2). Niet de eerste blamage in deze groepsfase. Na het eerste bedrijf stond Monaco al 3-0 in het krijt én waren beide teams tot tien herleid na een opstootje tussen Felipe en Ghezzal. Zonder de nog steeds geblesseerde Youri Tielemans sluiten de manschappen van coach Jardim groep G af met een troosteloze 0 op 18. Pijnlijk.

AP

EPA Aboubakar scoorde twee keer voor FC Porto tegen Monaco