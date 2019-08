FC Basel of LASK Linz wordt eventuele tegenstander van Club Brugge in play-offronde Champions League Redactie

05 augustus 2019

12u16 8 Champions League Als Club Brugge in de derde voorronde de maat neemt van Dinamo Kiev, wordt het Zwitserse FC Basel of het Oostenrijkse LASK Linz de laatste horde richting de groepsfase van de Champions League. Dat blijkt uit de loting die zopas doorging in Nyon.

Deze middag werd er geloot voor de play-offronde van de Champions League. Als de Bruggelingen over twee matchen - morgenavond in eigen huis en dinsdag in Oekraïne - zich de betere toont van Dinamo Kiev, kijkt het in de laatste play-offronde FC Basel of LASK Linz in de ogen.

De heenmatch gaat door op 20 of 21 augustus, een week later vindt de return plaats. Schakelt blauw-zwart ook Basel of LASK uit, krijgen we twee Belgische ploegen in de Champions League-groepsfase. Kampioen Racing Genk plaatste zich rechtstreeks.