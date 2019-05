FC Barcelona na afgang op Anfield: “Dingen gebeurd die niet kunnen” QJ

08 mei 2019

13u03

In 2018 een onwaarschijnlijke uitschakeling op het veld van Roma (3-0), gisteren een nog dramatischer verlies (4-0) in Liverpool. FC Barcelona reageerde aangeslagen na een nieuw Europees debacle.

Luis Suárez sloeg mea culpa na de wedstrijd: “We konden het tempo van Liverpool niet volgen. Ze sloegen erin snel te scoren en daarna maakten wij fouten, waardoor zij twee keer in 30 seconden raak troffen. Het is erg jammer dat wij niet konden scoren, want één doelpunt had volstaan”, jammerde de Uruguayaanse spits. “We moeten als groep nu zelfkritisch zijn, want er zijn weer dingen gebeurd die niet kunnen.” De voormalige Liverpudlian toonde zich groot in het verlies: “We kunnen Liverpool enkel feliciteren.”

Sergio Busquets was samen met doelman Marc-André ter Stegen de enige Barcelonaspeler die na afloop de meegereisde fans ging groeten: “Ik wil me excuseren bij onze supporters”, zei de Spaanse middenvelder. “Liverpool was beter, sneller en slimmer. Het is hard om eruit te gaan na de 3-0-winst uit de heenmatch, zeker omdat we genoeg kansen hadden vandaag.”

Voorzitter Josep Bartomeu had naar eigen zeggen geen verklaring voor de flop: “Dit is een nieuwe klap na de uitschakeling door Roma vorig jaar. De vierde goal sneed ons de adem af. Het spijt me erg voor onze fans. Ik feliciteer Liverpool voor de vier goals. We zullen dit verlies intern analyseren, maar in de bekerfinale tegen Valencia (25 mei, red.) moeten we deze bladzijde omslaan.”

Volgens sommige Spaanse media wankelt de stoel van trainer Ernesto Valverde. De Spanjaard zocht geen excuses: “De eerste CL-wedstrijd die we deze jaargang verliezen en we liggen er meteen uit. Na zo’n verlies neem ik als trainer uiteraard mijn verantwoordelijkheid. Liverpool begon aggresief, overweldigend. Ze scoorden meteen. Toen wij beter in de wedstrijd kwamen, creëerden we ook kansen, maar we vergaten ze af te maken.”

Vreselijke dagen

Valverde kwam ook terug op de 4-0, het doelpunt waarbij de Catalanen wel leken te slapen: “Dat doelpunt was ongelooflijk en verraste iedereen. Het pijnlijkste van al is dat we exact hetzelfde als vorig jaar meemaakten. We moeten nu een paar vreselijke dagen door waarin we ons moeten herpakken voor de bekerfinale”, besloot de Barcelonatrainer.