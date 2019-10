Fans van Anderlecht, kijk even weg: de knapste goals van PSG op Belgische bodem ODBS

Ibrahimovic, Mbappé, Cavani, Di Maria, maar ook Kombouaré: het lijstje van PSG-spelers dat al scoorde op de Belgische velden, oogt fraai. Tenzij je fan van Anderlecht bent. Vooral die ene fantastische afstandsknal van ‘Ibracadabra’ in het toen nog Constant Vanden Stock-stadion in oktober 2013 staat in het collectieve geheugen gegrift. Afwachten of ook het Jan Breydel vanavond sterrengoals ziet.

De reis van de PSG-sterren gisteren van Parijs naar Brugge:

Clement: “We moeten durven voetballen”