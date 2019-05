Exact 14 jaar na eerste (héérlijke) treffer scoort Messi op geweldige wijze z’n 600ste goal in het shirt van Barcelona GVS TLB

01 mei 2019

22u50 10 Champions League Lionel Messi heeft exact veertien jaar na zijn eerste goal voor FC Barcelona de grens van 600 (!) treffers voor de Catalaanse club bereikt. In de heenmatch van de halve finales van de Champions League scoorde de ‘Vlo’ twee keer tegen Liverpool, nummers 599 en 600 in 682 optredens. Duizelingwekkend.

De eerste treffer van Messi kwam er vanavond in minuut 75, hij moest de bal maar in doel lopen nadat Luis Suarez zijn poging uiteen had zien spatten op de dwarsligger. Maar voor nummer 600 haalde de Argentijn toch nog eens zijn penseel boven. In minuut 82 schilderde Messi een vrijschop prinsheerlijk in de kruising, Liverpool-doelman Alisson Becker had geen verhaal.

Leo Messi amazing free kick from the stands!!

Dag op dag veertien jaar geleden scoorde Messi zijn allereerste in het shirt van FC Barcelona. Tegen Albacete (2-0), op 17-jarige leeftijd, lobte hij de bal op aangeven van Ronaldinho fraai binnen. Met 17 jaar, tien maanden en zeven dagen werd hij de jongste doelpuntenmaker aller tijden voor de Blaugrana. 599 goals later is de ‘Vlo’ uitgegroeid tot één van de allerbeste voetballers aller tijden, volgens velen zelfs de beste.