Exact 14 jaar na eerste (héérlijke) treffer kan Messi kaap van 600 goals ronden Redactie

01 mei 2019

18u11

Bron: AD 0 Champions League Lionel Messi kan vandaag, exact veertien jaar na zijn eerste goal voor FC Barcelona, de grens van 600 (!) treffers voor de Catalaanse club bereiken. Daarvoor heeft hij wel een productieve dag nodig tegen Liverpool: de Argentijn klokt na 682 optredens af op 598 stuks. Alweer een mijlpaal?

Het zou een prachtige symbolische dag zijn om die mijlpaal van 600 doelpunten af te vinken, precies veertien jaar na zijn allereerste in het shirt van FC Barcelona. Tegen Albacete (2-0), op 17-jarige leeftijd, lobte hij de bal op aangeven van Ronaldinho fraai binnen. Met 17 jaar, tien maanden en zeven dagen werd hij de jongste doelpuntenmaker aller tijden voor de Blaugrana.

Aan de defensie van Liverpool om vanavond in de eerste wedstrijd in de halve finales van de Champions League Messi te behoeden van scoren. Tegen Olympique Lyon en Manchester United in de vorige rondes van het kampioenenbal deed Messi in Camp Nou precies wat hij straks moet doen om de 600 te bereiken: twee keer scoren.