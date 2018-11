Ex-spelers Ferdinand en Scholes richten zich tot José Mourinho na nieuwe uithaal van ManU-trainer: “Het kan me niet schelen wat je in het verleden deed” MDB

28 november 2018

08u20 1 Champions League Niet Marouane Fellaini ging na zijn ultieme treffer tegen Young Boys Bern bij de analisten over de tongen. Wel José Mourinho. In zijn gekende stijl deelde de trainer van Manchester United na de 1-0-zege een prik uit richting de critici/analisten. “Het kan me niet schelen wat je in het verleden hebt gedaan”, vertelde ex-speler Rio Ferdinand.

“Voor mijn ‘lovers’ en voor diegenen die van statistieken houden, wil ik graag het volgende zeggen. 14 keer in de Champions League, 14 keer door in de groepsfase. Geen enkel team van mij bleef achter in de poulefase. Vorig seizoen speelde ik geen Champions League. Ik won de Europa League.” José Mourinho richtte de schijnwerpers na de wedstrijd meteen op zich. Zijn Manchester United had zich zonet geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League, maar vooral in het einde van zijn interview kreeg de 55-jarige Portugees de analisten op hun paard.

“Het is altijd ‘ik’, nietwaar? ‘Ik won de Champions League, ik won de Europa League’. De laatste keer dat ik naar voetbal keek, was het een teamsport”, vertelde de voormalige Mancunian Paul Scholes. “De beste aanvallende ploegen ter wereld spelen aanvallend voetbal. De manier waarop zijn team nu speelt is gedateerd. Waarom denkt hij dat hij ons moet herinneren wat hij gewonnen heeft? We weten dat allemaal.”

Die andere ex-speler van Manchester United, Rio Ferdinand trad zijn vorige ploegmakker bij in de studio. “Niemand stelt zijn geschiedenis en de trofeeën die hij heeft gewonnen in vraag. Niemand zit hier en zegt dat hij vreselijk was bij Real Madrid of Chelsea. Hij was fantastisch. Maar we spreken over het hier en nu. Waarom kijken we terug op zijn verleden? Je kijkt vooruit. Je kijkt naar wat je nu doet. Het kan me niet schelen wat je voordien hebt gedaan. Hij voert een gevecht dat niet gewonnen kan worden”, zei Ferdinand.

“Het eerste deel van het interview was er pal op. Het is echter het laatste deel dat een zure smaak in de mond achterlaat”, ging Ferdinand verder. “Wat hij doet is de nadruk op zichzelf leggen en niet op de slechte prestatie van zijn team. Wat begrijpelijk is als je dat aspect van de wedstrijd niet wil belichten, maar waarom doe je dat? Kijk gewoon naar je team en geef toe dat je team niet speelt zoals het zou moeten spelen. Ze entertainen ons niet. Ik kan hier niet zitten en zeggen dat dit team ons entertaint. Het is goed dat ze gekwalificeerd zijn, maar hij wijkt af van het feit dat ze zwak gespeeld hebben. De recente resultaten waren al slecht en ze hebben net gewonnen tegen een zwak team in de laatste minuut.”

The rest of United still behind @Fellaini pic.twitter.com/9C7KH5POXr B/R Football(@ brfootball) link

Dan naar die andere protagonist van de avond, Marouane Fellaini. Mourinho - die uitpakte met een nieuwe opvallende viering - mocht zijn Rode Duivel gisterenavond bedanken. In de 90ste minuut knalde die het leer met een gekruist schot in doel. Al leek onze landgenoot de bal wel eerst klaar te leggen met de hand. “Ik vond het geen hands. Als ik de bal met de hand heb geraakt, dan was het niet de bedoeling”, vertelde ‘Big Fella’. “Ik denk dat het altijd goed is om te winnen. We creëerden veel kansen en we moesten al eerder scoren. Maar oké, dat is voetbal. Het belangrijkste is dat we winnen. We speelden positief voetbal. We liepen en speelden naar voren en ik denk dat dat het belangrijkste is vandaag.” De laatste keer dat Manchester United na een doelpunt in de 90ste minuut kon winnen in de Champions League was in 2007 na een treffer van Cristiano Ronaldo. Dat seizoen (2007/2008) won ManU de Beker met de Grote Oren ook. Al zal het volgens bovenstaande analisten dit keer allicht zo’n vaart niet lopen.

So, no-one gonna mention Fellaini’s handball to knock the ball where he needed it? #ManUtd pic.twitter.com/8qsNKg87BI Matthew Newman(@ YourFilm_MN) link

🔴 Fellaini: "We played positive football." ➕



United's best player this season? #UCL pic.twitter.com/kCZ3JdZfqQ UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link