Ex-ref Van Den Wijngaert over tackle op Mertens: “Ik zou niet één, maar twee rode kaarten gegeven hebben! Als Sonck dit niet erg vindt, moet hij stoppen met over voetbal te lullen” Hans Op de Beeck

12 december 2018

15u46 0 Champions League Opvallende discussie gisteravond bij Proximus Sports, waar analist Wesley Sonck het opnam voor Virgil Van Dijk na zijn drieste tackle op Dries Mertens. De ex-spits werd gecounterd door mede-analist Franky Van der Elst, die alvast steun krijgt van gewezen toprefs Frans Van Den Wijngaert en Serge Gumienny. “Als Sonck in zijn tijd zo getackeld werd, had hij wel heel anders gesproken.”

Een zure avond voor Dries Mertens gisteren. De aanvaller was het slachtoffer van een wel erg drieste tackle van Van Dijk op zijn scheenbeen, waarna Napoli in een geweldige partij zijn meerdere moest erkennen in de luxueuze stoomtrein Liverpool. Einde Champions League-verhaal voor de ‘Partenopei’ van Ancelotti. Straf: voor het eerst in 18 jaar dat de Italiaanse succescoach met zijn ploeg de poulefase van het kampioenenbal niet overleeft. Mertens had alleen het geluk, eigenlijk was het een klein mirakel, dat hij geen zware averij opliep en zijn match kon hervatten.

“Ik begrijp Sonck niet meer”

Huidig analist en ex-spits Sonck had het tijdens de pauze in de studio van Proximus Sports louter over “een ongeluk”. Hij oordeelde dat Van Dijk de bal had, waarna hij zijn voet zo snel toch zomaar niet kon wegtrekken. Tot onbegrip van enkele gewezen scheidsrechters. Frans Van Den Wijngaert (68) begint het zelfs spontaan uit te schreeuwen, alsof hij de studs van Van Dijk op het eigen been voelt. “Oooooh. Neem me niet kwalijk, maar iedere voetbalfan die deze fase ziet en die voet op dat scheenbeen ziet gaan, die is toch verrast dat dat scheenbeen niet gebroken is? Als dit geen rood is, dan moeten we hier en nu stoppen met op de kap van de refs te zitten. Dan moeten we zelfs stoppen met voetballen. Sonck die dat geen rood vindt? Kijk, ik ga grof zijn. Dan moet hij ook maar stoppen met te vertellen of het al dan niet penalty is na hands. Daar kan hij wel over lullen, maar nu deze uitleg? Ik begrijp hem niet meer. Zelf zo’n goeie voetballer geweest, met zo veel inzicht, het zo goed kunnen uitleggen ook... Als hij dat geen rood vindt, hadden ze zo’n tackle eens bij hem moeten doen.”

Van Den Wijngaert, nu helemaal op dreef: “Dit was een pure aanslag. Zo van ‘die gaat mij niet voorbij, ik pak alles mee’. Afschuwelijk. Ik had niet één maar twee rode kaarten gegeven. (lacht) Een dubbele rode kaart! We zien zo'n tackles soms nog op de Engelse velden. Dan verkies ik toch onze Belgische arbitrage die probeert om zo’n dingen echt in de handen te houden. Dit was ook geen geval voor de VAR of een Reviewcommissie. Deze fase is duidelijk genoeg, je hebt er zelfs geen herhaling voor nodig.”

In onze tijd waren we 100 procent geconcentreerd op die match. Ik weet niet of dat voor de huidige refs nog mogelijk is, met die oortjes en die videoref. Frans Van Den Wijngaert

Nochtans bestrafte Skomina de Nederlander Van Dijk met louter geel. “Hij zou in deze Champions League niet meer mogen fluiten. Voor refs die hierin slechts halfslachtig optreden, moeten we hard zijn. Ze staan daar nu verdorie met vijf, ze kunnen met elkaar communiceren.Het enige wat in het voordeel van Skomina pleit, is dat er iemand in zijn gezichtsveld stond. Maar dan moet er toch wel eentje gezien hebben dat dit een regelrechte aanslag was?”

Waarna Van Den Wijngaert mijmert over zijn actieve carrière als scheidsrechter. “In onze tijd was het nog gezellig en plezant. We waren ook 100 procent geconcentreerd op die match. Ik weet niet of dat voor de huidige refs nog mogelijk is, met die oortjes en die videoref. Ik heb er natuurlijk geen ervaring mee, maar in mijn tijd hadden we niets van hulpmiddelen en moesten we alles zelf beslissen. Alleen soms, heel soms, deed een grensrechter eens teken dat hij je iets moest vertellen. Pas op, ik vind de VAR een goed systeem hoor. Alleen mag hij niet de baas worden, daar ben ik wel bang voor... Maar kom, dat is een andere zaak. Dit was altijd rood. Dubbel rood.”

Gumienny: “Dit moet uit het voetbal”

Een visie die Serge Gumienny (48), tot 2017 een van de Belgische topscheidsrechters, deelt. Zij het iets gematigder. Al is ook hij duidelijk: “Zo speel je geen bal. Met de voet vooruit, aan die snelheid... Op de bal misschien wel, maar laten we eerlijk zijn: ook half over de bal. En dat op scheenbeenhoogte. Ik vind dat dit uit het voetbal moet. Altijd rood voor mij.”