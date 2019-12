Ex-ploegmaat pakt Romelu Lukaku terug voor een frats vorige zomer: “Welkom terug” Kristof Terreur

11 december 2019

Poets wederom poets. Luke Shaw pakte ex-ploegmaat Romelu Lukaku terug voor een frats deze zomer. Spotten met de uitschakeling in de Champions League. “Welkom terug” zette hij boven een oude tweet van Lukaku. Welkom in de Europa League, that is. Competitie die ‘Big Rom’ te min vond.

Er is iets blijven hangen. Afgelopen zomer was Luke Shaw alles behalve blij toen Romelu Lukaku de sprintstatistieken van Man United zomaar online zwierde. Hij wilde bewijzen dat hij de op een na snelste was in de tests, maar zette de trage spelers zo in hun blootje. Onder andere Juan Mata en Luke Shaw. De Engelsman zwaaide met het vingertje. Dat hij maar aan 70 procent ging na een blessure en dat hij niet over Lukaku wou beginnen. Fans mengden zich ook. Ze smeekten om stats van zijn balcontrole of maakten er een giftige opmerking over. Lang duurde de online pret niet. Lukaku verwijderde de tweet na een telefoontje van Man United. Interne documenten zien ze daar liever niet op het wereldwijde web en dat lieten ze Lukaku ook duidelijk weten. Voor Ole Gunnar Solskjaer was het de druppel. Hij stuurde hem weg bij de A-kern. Een goeie week later was zijn transfer naar Inter rond.

Welcome back 😉 https://t.co/Q07D1SwHGZ Luke Shaw(@ LukeShaw23) link

Shaw pakte Lukaku terug na de uitschakeling in de Champions League. De tweet was wel veelbetekenend. De linksachter diepte een oude tweet van de Rode Duivel op met UCL (Uefa Champions League) en een lachende gezichtje. Een prikje toen naar Man United, dat in de Europa League uitkomt. “Welkom terug”, postte Shaw boven de post van Lukaku met een knipoog. De boodschap is aangekomen.

Zou Inter - Man United geen mooie affiche zijn in de Europa League?