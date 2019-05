Ex-jeugdtrainer van Ajax aan Vertonghen en Alderweireld: “Stap één keer over die bal heen” Bart Fieremans Jolien Lelièvre

Woensdag zetten Jan Vertonghen en Toby Alderweireld met Tottenham voet op vertrouwde bodem in Amsterdam. De twee genoten bij Ajax hun jeugdopleiding en braken door naar de top. Ze vierden bij Ajax samen de landstitel in 2011 en 2012.

Woensdag staat een plaats in de Champions Leaguefinale op het spel. Ajax start met de beste kaarten dankzij de eerdere 0-1-winst in Engeland. Maar voor de terugwedstrijd heeft Sonny Silooy, ex-Ajaxied en ex-jeugdtrainer van Jan en Toby, toch nog een ludieke boodschap voor de twee Belgen. “Jullie blijven voor altijd Ajaxieden, dus ik vraag jullie om één keer over die bal heen te stappen, met een 1-0-winst voor ons.”

