Europese jubileumwedstrijd voor voorzitter Vanden Stock: kan dit Anderlecht dan over de streep trekken? Dries Mombert

12u23 0 Photo News Champions League Anderlecht staat voor een aartsmoeilijke opdracht vanavond in Schotland. Wint paars-wit met drie doelpunten verschil van Celtic dan plaatst het zich alsnog voor een Europese overwintering via de Europa League. Voorzitter Roger Vanden Stock zou het graag zien geboren in de 200ste wedstrijd van Anderlecht onder zijn voorzitterschap.

"Voor vorst, voor vrijheid en voor recht", luidt het volkslied. Doe daar in het geval van Anderlecht ook maar "voor voorzitter Vanden Stock" bij. De laatste telg uit de voorzittersdynastie van Anderlecht staat vanavond op 75-jarige leeftijd voor zijn 200ste Europese wedstrijd. Bovendien zou het ook de laatste kunnen zijn met de mogelijke overname van Anderlecht in het achterhoofd. Een korte blik op de cijfers en de meest opvallende wedstrijden:

200 wedstrijden:

- 44 keer UEFA Cup,

- 36 kwalificatiewedstrijden voor de Champions League,

- 65 wedstrijden in de Champions League (morgen dus de 66ste),

- 54 matchen in de Europa League.

Het bilan:

UEFA Cup: 22 overwinningen / 12 nederlagen / 10 gelijke spelen / 76 op 132 punten, goed voor winstpercentage van 57,58%.

Voorrondes Champions League: 18 overwinningen / 10 nederlagen / 8 gelijke spelen / 62 op 108 punten, goed voor winstpercentage van 57,41%.

Europa League: 27 overwinningen / 17 nederlagen / 10 gelijke spelen / 91 op 162 punten, goed voor winstpercentage van 56,17%.

Champions League: 11 overwinningen / 40 nederlagen / 14 gelijke spelen / 47 op 195 punten, goed voor winstpercentage van 24,10%.

Totaal: 78 overwinningen / 79 nederlagen / 42 gelijke spelen, 279 op 597 punten, goed voor winstpercentage van 46,23%

De eerste: het debacle in Vladikavkaz

De eerste Europese partij onder Vanden Stock dateert uit het najaar van 1996. In de toenmalige UEFA Cup verslikte Anderlecht zich in het Russische Vladikavkaz. Paars-wit zette de scheve situatie daarna wel recht met een klinkende 4-0-zege in eigen huis. Het debuut in mineur uitgewist.

De mooiste: thuiswinst tegen Manchester United

Ongetwijfeld een van de mooiste herinneringen van Roger Vanden Stock. De thuiszege tegen Manchester United staat collectief in het paars-witte geheugen gegrift. De grote held blijft uiteraard Tomasz Radzinski. Hij verschalkte Barthez tweemaal in één wedstrijd.

De zuurste: penalty's tegen BATE Borisov

Dé herinnering die elke paars-wit van wanhopig uit zijn hoofd probeert te bannen. Anderlecht ging in de voorrondes van de Champions League smadelijk onderuit tegen BATE Borisov. Een gemiste penalty van Mbark Boussoufa beslechtte het pleit.

De succesvolste: Europa League-campagne eindigt na galawedstrijd tegen United

Vorig seizoen beleefde Vanden Stock nog een schitterend Europees avontuur met 'zijn' paars-wit. Anderlecht stootte in de Europa League door tot in de kwartfinales. Na twee spannende wedstrijden tegen Manchester United viel het doek definitief. De laatste Europese hoogdagen onder Vanden Stock? Of zorgen de Anderlecht-spelers alsnog voor een mirakel?