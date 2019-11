Europese campagne Genk zit er al op: Limburgers ook op eigen veld stevig onderuit tegen Salzburg YP/TLB

27 november 2019

22u48 2 KRC Genk GNK GNK 1 einde 4 SAL SAL Red Bull Salzburg Champions League Het Europees avontuur van Racing Genk is al voorbij. De landskampioen verloor ook op eigen veld met 1-4 tegen RB Salzburg en ook Europa League-voetbal na nieuwjaar is zo geen optie. Zuur.

Zoals aangekondigd versterkte Hannes Wolf zijn middenveld met centrale verdediger Carlos Cuesta. Een vroege goal zoals in de heenmatch, toen Haaland na 1'41'’ raak trof, kwam er niet. Maar makkelijk had Genk het niet. Salzburg zette de thuisploeg snel onder druk en kon dreigen via Hwang en - vooral - Daka.

Genk antwoordde via Paintsil, maar de snelle winger miste. 0-0 leek zo de ruststand te worden, maar nadat Genk-doelman Coucke de bal knullig loste kon Daka toch nog scoren. Twee minuten later verkocht Minamino de Genkenaars nog een tweede opdoffer. De Japanner zit in zijn laatste vijf CL-matchen aan twee assists en drie goals.

Genk begon met goeie moed aan de tweede helft, maar had pech. Samatta timede verkeerd op een voorzet van Paintsil, Dewaest buffelde de bal op de paal en - alweer -Samatta schoot net over. Géén hernieuwde hoop voor het thuispubliek dus en twintig minuten voor affluiten deed Hwang de boeken helemaal dicht nadat Lucumi te laat uitstapte.

De Colombiaan liet zich niet veel later in de luren leggen door de ingevallen Haaland, maar de goal van het Noorse toptalent werd afgekeurd voor een voorafgaande overtreding. Lucumi ontsnapte en dat gold wat Salzburg-doelman Coronel: de keeper loste een schot van Bongonda. Onuachu kon niet scoren, maar Samatta deed dat in de rebound wel. En uiteraard pikte ook Haaland nog zijn doelpuntje mee. De Noor legde zo de 1-4-eindstand vast.

