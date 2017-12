Enkel Lierse deed al wat Anderlecht moet doen: "Onze coach zei dat we niet konden winnen, dat zal Vanhaezebrouck niet doen" Dieter Peeters en Johan Serkijn

06u00 0 Photo News Teodorczyk vloekt tijdens Anderlecht-Celtic Champions League In Europa op verplaatsing met drie doelpunten verschil winnen, Anderlecht deed het nog nooit wanneer het er echt om ging. De enige Belgische club die daarin slaagde, was Lierse. In 1971 wonnen de Pallieters met 0-4 bij het Engelse Leeds, nadat ze thuis 0-2 onderuit waren gegaan. Bovendien verloor Celtic in zijn hele geschiedenis nog maar 4 Europese thuiswedstrijden met 3 doelpunten verschil. Ga er maar aan staan, Hein.

Het is niet dat Anderlecht in een Europese verplaatsing nog nooit kon uithalen. Het won al 17 keer een uitwedstrijd in Europa met 3 of meer doelpunten verschil, maar geen enkele keer moest Paarswit daarmee een achterstand ophalen. Enkel in 1991 plaatste Anderlecht zich dankzij een 0-3 zege in Zürich voor de tweede ronde van Europacup I, nadat het tegen Grasshopper thuis 1-1 speelde.

Enkel Lierse deed het wel wanneer het telde

In 1971 stond Lierse na de heenwedstrijd tegen Leeds met de rug tegen de muur. In de eerste ronde van de UEFA Cup waren de Pallieters thuis met 0-2 onderuit gegaan tegen de Engelsen, die op dat moment tot de Europese top behoorden. In de terugwedstrijd gebeurde het onwaarschijnlijke. Na dertig minuten spelen, waarin Lierse een aantal keer aan een achterstand ontsnapte, maakten Swat Franssen (2x) en Peter Ressel er in korte tijd 0-3 van. Uiteindelijk won Lierse met 0-4 en plaatste het zich, tegen alle verwachtingen in, voor de volgende ronde.

Volgens toenmalig doelpuntenmaker Ressel was die overwinning niet enkel te wijten aan onderschatting bij de Engelsen, die enkele sleutelspelers op de bank hielden. Ook de eigen instelling speelde die avond een grote rol. "We gingen ontspannen naar Leeds, want we hadden niets te verliezen", vertelt de Nederlandse middenvelder. "Tijdens de wedstrijd geraakten we in een ongelofelijke flow, juist omdat we vrij konden spelen."

Voor Anderlecht heeft Ressel daarom hetzelfde advies. "Ga ervan uit dat je uitgeschakeld bent. Je hebt niets en kan alleen maar winnen, maar je mag niet verwachten dat dat gaat gebeuren”, vertelt Ressel. “Met dat ontspannen gevoel, kan Anderlecht misschien boven zichzelf uitstijgen, maar dan moet alles meezitten." Hein Vanhaezebrouck krijgt dus de lastige taak om voor zo'n ontspannen sfeer te zorgen.

Leeds United FC History Lierse voor de thuiswedstrijd tegen Leeds in 1971 met links onder Peter Ressel en Neel De Ceulaer (tweede van rechts bovenaan).

Volgens Neel De Ceulaer, de toenmalige kapitein van Lierse, ging hun coach er voor de terugwedstrijd zelfs vanuit dat ze sowieso zouden uitgeschakeld worden. "Ik was nog maar net genezen van een griep, maar de trainer wou met toch opstellen. Het zou onze laatste Europese match zijn en hij wou me dat gunnen." Toch is de situatie niet helemaal vergelijkbaar, volgens De Ceulaer. "Wij speelden toen tegen Leeds, Europese top op dat moment, en ze hebben ons onderschat, vertelt de ere-voorzitter van Lierse. "Celtic zal dat met Anderlecht niet doen. En Anderlecht gelooft er ook echt in. Ik denk niet dat Vanhaezebrouck tegen zijn spelers gaat zeggen dat ze zich niet kunnen plaatsen."

Enkel topploegen konden Celtic vernederen

Bovendien verloor Celtic in zijn hele geschiedenis nog maar 4 keer met drie of meer doelpunten verschil in een Europese thuiswedstrijd. Dat gebeurde telkens tegen absolute topploegen. Eerder dit jaar ging PSG met 0-5 winnen in Celtic Park. In 2013 gingen de Schotten twee keer zwaar onderuit in eigen huis, eerst tegen AC Milan in de groepsfase en in de volgende ronde kwam Juventus met 0-3 winnen. Alle drie die nederlagen dateren dus van de laatste jaren. De eerste keer dat een ploeg met drie doelpunten verschil kon komen winnen in Celtic was PSG in 1995.

