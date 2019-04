Engelse pers over spektakelstuk: “Wat een Champions League-avond, een van de meest chaotische uit de geschiedenis” GVS/TLB/XC

18 april 2019

06u52 18 Champions League De De doldwaze Champions League-avond tussen Manchester City en Tottenham bedaart de gemoederen. En dat is logischerwijs ook de Engelse pers niet ontgaan.

Tabloidkrant Daily Mail spaarde de superlatieven vanzelfsprekend niet. Maar het medium had ook lof over voor Spurs-coach Maurico Pochettino. “Vier minuten voor rust maakte Pochettino één van de dapperste keuzes van zijn trainerscarrière. Hoewel Tottenham op dat moment nog altijd virtueel in de halve finales zat, wisselde hij de geblesseerde Sissoko - een verdedigende middenvelder - voor aanvaller Fernando Llorente. Er zaten nochtans genoeg verdedigers op de Spurs-bank, maar de Argentijn koos voor de dappere optie. En dat bleek de juiste, want het was uiteindelijk Llorente die voor de beslissende treffer zorgde. Het lot beloont de dapperen, of: to dare is to do, zoals ze het in Noord-Londen zeggen.”

“Stilte. Totale stilte", schreef The Telegraph. “De uitzinnige City-supporters dachten dat ze naar de halve finales gingen, maar dan keurde de VAR de 5-3 wegens buitenspel af. De Tottenham-fans juichten, maar elders was het overal stil. Vreemd griezelig. Wat een uitzonderlijk einde van een Champions League-duel. Een verbazingwekkende, adembenemende en dramatische overwinning van Tottenham.”

“Een befaamde overwinning voor Tottenham. Het is de beste nacht van hun leven”, valt in The Sun te lezen. “Man City vierde die 5-3 zoals in 2012 (toen City in extremis landskampioen werd, red.). De goal van Llorente ging dan weer wel door. Wat een Champions League-avond, een van de meest chaotische uit de geschiedenis. Dit is een van de beste Engelse matchen ooit. Het was zoals een basketbalmatch: bijna onmogelijk om de situatie bij te houden.”

“In een spel van meedogenloze drama dacht City in blessuretijd het summum te bereiken”, verwoordde BBC de knotsgekke fase. “Dat allemaal na een chaotisch maar briljant begin, waar er liefst vijf keer in 21 minuten werd gescoord. De 3-2 kwam tot stand na een magnifieke cross van Kevin De Bruyne. Diezelfde De Bruyne splitste in de tweede helft ook nog de verdediging van Tottenham open. Llorente zorgde voor de 4-2 met de heup, maar er volgde nog een buitengewone twist. City dacht te winnen, maar de emoties sloegen direct om. Dit was een onvergetelijke ontmoeting die iedereen verbluft en buiten adem achterliet. Een Champions League-klassieker.”

“Waar moeten we beginnen? Het werd een epische avond, die bol stond van het drama en de incidenten”, aldus The Guardian. “Bij het laatste fluitsignaal waren het uiteindelijk de Tottenham-spelers die het mochten uitschreeuwen van euforie. De Spurs maakten een einde aan de droom van City op de quadruple - vier prijzen in hetzelfde seizoen en bereiken zelf voor het eerst de halve finale van de Champions League. Hun vieringen na de match waren naar het beeld van die prestatie.”