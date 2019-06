Engelse pers over Champions League-finale: “Dit was geen goede reclame voor de zogenaamde beste competitie ter wereld” XC

02 juni 2019

09u42

Bron: The Sun/BBC/The Telegraph/Daily Mail/The Mirror 10 Champions League Liverpool won gisteravond voor de zesde keer de Champions League. Maar dat de finale tegen Tottenham geen hoogvlieger was, besefte ook de Engelse pers.

Daily Mail: “Het leek alsof beide teams al hun energie in de halve finales hadden gestoken. Zowel Liverpool als Tottenham bereikte de finale na een spectaculaire comeback. Maar de finale werd dus niet bewonderenswaardig. Wat een teleurstellende avond voor Tottenham. Ze speelden beter in de tweede helft, maar Liverpool heeft nu met Alisson een betere doelman dan Karius (die vorig jaar blunderde en de schlemiel was in de finale van het kampioenenbal, red.).”

The Telegraph: “Pochettino moest een moeilijke beslissing maken. Uiteindelijk koos hij voor Kane, waardoor Lucas op de bank zat. Hij was nochtans diegene die Tottenham met een fenomenale hattrick naar de finale loodste. Inderdaad: Kane is iemand die snel kan herstellen, maar er is een verschil tussen fit en wedstrijdfit. En zeker in een finale van de Champions League. Maar Kane was niet de enige die onder zijn niveau bleef. Er was een gebrek aan intensiteit. En dat in een Champions League-finale...”

BBC: “Deze finale kende heel wat minder hoogtepunten dan in de returns van de halve finales. Tottenham had wel kansen, maar Alisson redde goed op pogingen van Son, Lucas en Eriksen. Het missen van die mogelijkheden werd uiteindelijk genadeloos afgestraft door invaller Divock Origi. Alle spanning weg na die 2-0, waardoor Klopp zijn eerste trofee pakte als Liverpool-manager. De Duitser was al een graag gezien persoon, nu is hij een held in Liverpool.”

The Sun: “Het kan geen enkele Liverpool-aanhanger schelen dat de Reds ver onder hun niveau presteerden - ze hebben de trofee. De Engelse finale was dan weer geen goede reclame voor de zogenaamde beste competitie ter wereld. Een ondermaatse wedstrijd. En de Spurs zullen balen. Tottenham was de betere ploeg, maar de gok om met Kane te spelen, draaide niet goed uit. Hij was een schim van zichzelf.”

The Mirror: “Tottenham haalde bij momenten een degelijk niveau, maar de jongens van Pochettino schoten tekort in de aanval. Het zag er nooit naar uit dat ze de finale gingen winnen. Dat Liverpool, ondanks hun slechtste prestatie in maanden, de match won, zegt alles. De Spurs waren niet capabel om raak te treffen en betaalden daarvoor de prijs. De Reds trokken aan het langste eind na een vroege penaltygoal van Salah en een klinische treffer van supersub Origi.”

