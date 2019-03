Engelse pers focust op eigen kind Rashford: geen headlines voor Lukaku KTH

07 maart 2019

09u15

Bron: HLNinEngeland 0

Mee op de foto op de front- en de achterpagina’s, maar geen headlines. De Engelse kranten trekken vandaag voluit de kaart van een held uit eigen land: Marcus Rashford, 21-jarige lieveling die de beslissende strafschop omzette. Verder dan de beschrijving van zijn goals, goeie punten in de spelersbeoordelingen en een complimenterend adjectief gaan de Engelsen niet. Lukaku krijgt geen aparte artikels.

Gefocust wordt er op de koelbloedigheid van Rashford, die nog nooit een penalty had getrapt voor United en zijn eerste ijskoud omzette. Interim-coach Ole Gunnar Solskjaer, die nu echt wel permanent trainer zal worden van United, eist de rest van de titels en de ruimte op. Zelfs naar stats om de krachttoer van Lukaku in de verf te zetten, is het speuren.

Enkel de Daily Telegraph besteedt een apart nevenstuk aan Lukaku. “Een paar weken geleden drukten sommige Manchester United-fans hun hoop uit dat de club zou cashen voor Lukaku komende zomer. Zo gingen de verwijten: zijn balcontrole was niet goed genoeg, hij was te zwaar, hij kan niet met de urgentie en intensiteit druk zetten zoals Ole Gunnar Solskjaer het vraagt. En dat waren enkel de afdrukbare opinies. Het volstaat om te zeggen dat zijn critici de laatste zeven dagen heel wat stiller zijn. Het volstaat ook om te zeggen dat niemand nog campagne voert voor een verkoop”, schrijft de broadsheet.

Big Rom was groots in Parijs, maar niet in de geschreven pers. Daar zit zijn uithaal naar The Sun en andere tabloids de voorbije dagen niets voor tussen. Sowieso hebben Engelse internationals altijd een streepje voor in de berichtgeving. “Rom en Marcus waren beiden fantastisch”, zei Solskjaer.