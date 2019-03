Engelse kraker tussen Manchester City en Spurs in kwartfinales Champions League, Lukaku treft Barcelona MH

15 maart 2019

12u18 9 Champions League Geen Manchesterderby, wel een Engelse kraker tussen Tottenham en Manchester City in de kwartfinales van de Champions League. Dat wees de loting in het Zwitserse Nyon vandaag uit. Lukaku staat met Manchester United dan weer voor een aartsmoeilijke opdracht tegen Barcelona. Ajax, de grootste verrassing bij de laatste acht, neemt het op tegen Cristiano Ronaldo en Juventus. Liverpool lootte met FC Porto een haalbare kaart. De heenwedstrijden vinden plaats op 9 en 10 april, de returns worden een week later afgehaspeld.

Er werd vandaag ook al geloot voor de halve finales (heen: 30 april/1 mei, terug: 7-8 mei). De affiches daarin zijn Tottenham/City vs. Ajax/Juventus en Barcelona/United vs. Liverpool/Porto. De finale wordt op 1 juni in het Estadio Metropolitano, de thuishaven van Atletic Madrid, afgewerkt.

Kwartfinalematchen op een rij

Ajax - Juventus FC

Liverpool FC - FC Porto

Tottenham FC - Manchester City

Manchester United - FC Barcelona

