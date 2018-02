Engelse clubs laten zich gelden op het Europese toneel: Liverpool geeft Porto pak rammel in heenwedstrijd XC

14 februari 2018

22u34 0 Champions League Net zoals Tottenham en Man City heeft Liverpool in de achtste finales van de Champions League een uitstekende zaak gedaan. Het slachtoffer van The Reds in de heenwedstrijd: FC Porto. Leider in Portugal, maar vandaag wel een 0-5-pandoering om de oren.



Einde verhaal voor Simon Mignolet bij Liverpool. Zoals verwacht kreeg Loris Karius ook in de Champions League de voorkeur van Jürgen Klopp. Naast de Duitse goalie verscheen ook de 19-jarige Trent Alexander-Arnold aan de aftrap tegen FC Porto. Geen gemakkelijke opdracht voor de Engelse club, aangezien ‘de Draken’ de stand aanvoeren in Portugal.

De manschappen van Sergio Conceição toonden alvast het meeste initiatief in het wedstrijdbegin. Dat enthousiasme werd al snel ei zo na beloond met een doelpunt, maar het afgeweken schot van Otavia belandde maar net boven de kooi van Karius. Stevige waarschuwing voor de bezoekers. En die waarschuwing kwam aan, want nadien nam Liverpool het commando over. Mét succes. Georinio Wijnaldum wurmde zich door de defensie en legde het leer breed tot bij Sadio Mané. Die laatste verschalkte vervolgens José Sá met een lage schuiver, al ging de Portugese goalie niet helemaal vrijuit.

Opnieuw Salah

Vier minuten later was het opnieuw prijs voor The Reds. Een fraai schot van James Milner belandde via de paal tot bij Mohamed Salah, waarna de Egyptenaar na een technisch hoogstandje de 0-2 eenvoudig tegen de touwen duwde. Meteen ook z'n dertigste treffer van het seizoen - straffe speler. Bij Porto waren ze van slag na de dubbele achterstand. Eventjes toch, want met het fluitsignaal in zicht deelde de thuisploeg nog een stevige prik uit. Het schot van Yacine Brahimi vloog maar nét naast.

Na rust verdween de spanning hélemaal. In minuut 52 knutselden de bezoekers een prima aanval in elkaar. Eindstation Roberto Firmino stuitte in eerste instantie op doelman Sá, maar vanuit de herneming werkte Mané z'n tweede van de avond eenvoudig tegen de touwen: 0-3. Boeken toe.

Liverpool bleef bij momenten swingen in het Estádio do Dragão. Twintig minuten voor affluiten was de afstraffing compleet. Milner behield het overzicht en legde terug op Firmino, die de 0-4 propertjes in doel duwde. Net zoals Basel (gisteren 0-4 van Man City verloren) mag ook Porto de kwartfinale vergeten.

En 't was nog niet gedaan. In de slotfase gleed Mané een knappe voorzet van Milner over doel, maar niet veel later had de Senegalees z'n hattrick toch beet. Mané kreeg te veel ruimte en vlamde het leer staalhard voorbij een kansloze Sá: 0-5. Tot bij de laatste acht, Liverpool.