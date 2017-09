Engeland lyrisch over Lukaku: "Met 85 miljoen euro was hij een koopje" Valerie Hardie

13u45 0 Photo News Champions League Anderlecht maakte gisteren geen goede beurt in Europa maar gelukkig waren er Belgen die het woensdag wél goed deden in de Champions League. Romelu Lukaku scoorde zijn tiende treffer voor Manchester United, terwijl Eden Hazard schitterde bij Chelsea en Michy Batshuayi voor de winning goal tekende.

Met goals in de 4de en 26ste minuut was Romelu Lukaku woensdag bepalend in de 1-4-uitzege van Manchester United bij CSKA Moskou. 'Big Rom' zit nu al tien goals in negen matchen, een stuk sneller dan de twintig matchen die zijn voorganger Zlatan Ibrahimovic nodig had. Begrijpelijk dat trainer José Mourinho niets dan lof had voor zijn 24-jarige spits: "Hij scoort haast elke match een belangrijke goal. We wisten al dat hij een uitstekende speler was, die veel goals maakt en als hij in een team zit met uitzonderlijke spelers, dan gaat dat nog een stuk makkelijker."



Lukaku zelf bleef bescheiden: "Ik wil vooral prijzen winnen. De goals zijn voor mezelf, maar ik wil in de eerste plaats winnen en voortdoen zoals we bezig zijn. Het is nog vroeg in het seizoen en we kunnen nog beter worden maar ik kan niet klagen over onze prestaties."

Ook de Engelse pers was laaiend over Lukaku. "Na een halfuur was het al duidelijk dat de spits verdedigers de stuipen op het lijf jaagt en hen in de fout dwingt," schrijft de Daily Mail. "Lukaku's afwerking stond op punt maar ook zijn inzet, beweging en snelheid van denken waren heel de match indrukwekkend," meende The Mirror.



Man United-icoon Roy Keane was eveneens onder de indruk van de Rode Duivel, zo zei hij aan ITV: "Met 85 miljoen euro was Lukaku een koopje. Het was duidelijk dat hij veel goed zou maken. Hij is uitstekend begonnen. Hij maakt een goede indruk en lijkt me een prima jongen. Hij presteerde al fantastisch bij Everton en nu bij bij een groter en beter team zit, waar hij meer kansen zal krijgen, zal hij aan 25 tot 30 goals per seizoen komen. De grote test zal in de belangrijke matchen komen. Dat is wanneer de echt grote spitsen van Manchester United zich in het verleden onderscheidden. Pas wanneer de medailles en prijzen worden uitgereikt, aan het einde van het seizoen, kan je hen echt beoordelen."

Twee andere Belgen die gisteren charmeerden, waren Eden Hazard en Michy Batshuayi. Zij droegen elk hun steentje bij in de 1-2-overwinning bij Atlético Madrid. Hazard met een assist voor Morata, Batshuayi als invaller met de winning goal in de 94ste minuut. "Hazards prestatie zal niet onopgemerkt zijn gebleven bij Real Madrid," noteert The Times. "Hoe sneller hij zijn nieuw contract van 340.000 euro per week tekent, hoe beter voor Chelsea." De klik met Morata zal trainer Antonio Conte ook opgevallen zijn, merkt de Engelse krant nog op: "Ze zien er na hun eerste start samen al als een vernietigend duo uit."



De Daily Mail zette een foto van Batshuayi in de armen van Conte op zijn sportpagina's, met als onderschrift: "Bats Magic" en "De super sub doet het voor Chelsea. Michy Batshuayi duwde de bal tegen het net en voor Atlético het goed en wel besefte, galmde het clublied al door de luidsprekers en was het tijd om naar huis te gaan. Ja, zo laat was het al. En ja, zo belangrijk was de goal."

When the game needs a 94th minute winner ¿¿¿ call me #Batsman ¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/b3kRxzfq9Y — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 28 september 2017

