Engeland boven: voor het eerst vijf Engelse clubs in 1/8ste finales Champions League LPB

06u34 0 Photo News Het Liverpool van Jürgen Klopp schaarde zich als laatste bij het rijtje Engelse clubs in de achtste finales.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Champions League hebben vijf clubs uit Engeland zich geplaatst voor de achtste finales. Manchester City, Chelsea, Manchester United, Tottenham en Liverpool slaagden er allemaal in om te overwinteren op het kampioenenbal. De 'Reds' voegden zich als vijfde Engelse club bij het lijstje met een klinkende 7-0-overwinning tegen Spartak Moskou. De loting voor de achtste finales is op maandag 11 december in het Zwitserse Nyon. De achtste finales worden op 13 en 14 februari, en op 20 en 21 februari afgewerkt.