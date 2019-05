En dan staan er plots vier Belgen in de finale, lijstje CL-winnaars uit België verdubbelt met zekerheid VDVJ

09 mei 2019

07u18 0 Champions League Geen Nederlandse finalist in de Champions League. Wel een Engels onderonsje. Gekleurd door maar liefst vier Belgische vertegenwoordigers.

Sowieso zien we op 1 juni twee juichende landgenoten in Madrid. Divock Origi en Simon Mignolet of Jan Vertonghen en Toby Alderweireld? Alle vier zijn ze klaar om hun eerste grote prijs te pakken. Het erelijstje met Belgische winnaars van de Champions League wordt alvast dubbel zo lang. Nu prijkt enkel bij Daniel Van Buyten - in 2013 met Bayern München - en Thomas Vermaelen - twee jaar later met Barça - de trofee met gouden letters op hun palmares. Welke twee Belgen volgen in het rijtje?