Elk jaar kampioen: het indrukwekkende palmares van Kingsley Coman, de alleswinner die Bayern de Champions League schenkt SVL

23 augustus 2020

23u12 4 Champions League Kingsley Coman was de man die Bayern München de zevende hemel in kopte. Daarmee voegt de 24-jarige Fransman de Champions League toe aan zijn nu al indrukwekkende palmares: 9 landstitels op rij, 5 bekers, 5 supercups en nu dus ook de Beker met de Grote Oren.



De veroveringstocht van Kingsley Coman start in 2013 bij zijn jeugdclub Paris Saint-Germain. In zijn eerste seizoen als prof verovert een dan 17-jarige Coman zijn eerste landstitel - die overigens de eerste is in de autoritaire reeks van PSG. Het aandeel van Coman in die titel is echter beperkt, hij komt in amper één wedstrijd in actie. Weliswaar genoeg voor een kampioenenmedaille. Ook het seizoen nadien verovert PSG eenvoudig de landstitel, supercup en ligabeker, maar het is duidelijk dat Coman niet in de plannen van van de Parijzenaars past. Desondanks steekt de Fransman voor zijn vertrek uit de hoofdstad dus nog enkele prijzen op zak.

Juventus haalt de snelle winger transfervrij binnen, maar ook in Turijn breekt Coman geen potten. In twee seizoenen speelt hij er in alle competities amper 22 wedstrijden en komt hij één keer tot scoren. Tot dan zelfs zijn enige doelpunt als prof. Coman profiteert daarentegen wel mee van het succes van de Oude Dame. Twee kampioenentitels in de Serie A, één Coppa Italia en een Italiaanse supercup pronkten na twee jaar Juventus ook op zijn erelijst.

Echte doorbraak bij Bayern

De echte doorbraak volgt pas in het seizoen 2015-2016 bij Bayern München, dat hem een jaartje huurt van Juventus. Coman is eindelijk basisspeler en begint ook te scoren. Bij de ‘Rekordmeister’ pakt hij opnieuw alle prijzen die er te winnen zijn in Duitsland, maar dit keer draagt hij ook écht zijn steentje bij. Bayern legt 21 miljoen euro neer en sindsdien is het samen met Coman op veroveringstocht. De seizoenen nadien volgen nog vier landstitels, twee bekers en evenveel supercups. Vanavond volgde de ultieme bekroning met de eindzege in de Champions League.

Zo werd Coman in liefst alle negen seizoenen in zijn profcarrière kampioen, je zou hem stilaan een garantie op succes gaan noemen. Daar voegde hij nog eens vijf bekers, vijf supercups en nu dus ook de Champions League aan toe. Bovendien scoorde hij zélf de winning goal. Uitgerekend tegen PSG, de club die niet in hem geloofde. De cirkel is voor Kingsley Coman op 24-jarige leeftijd al helemaal rond.

