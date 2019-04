Een video van een sublieme aanval in Turijn toont waarom iedereen fan is van hipster-club Ajax ODBS

17 april 2019

12u27 3 Champions League Vergeet Barça, Real, Juve, Bayern of andere Uniteds en City’s: dit seizoen heeft Ajax de harten gestolen van de (neutrale) voetballiefhebber. Waarom Ajax dé hipster-club van het moment is.

Heerlijk voetbal

Mocht Johan Cruijff Juventus - Ajax nog kunnen zien, de man was ongetwijfeld in zijn allerbeste nopjes geweest. Net als in Madrid in de achtste finale pakten de Ajacieden uit met geweldige combinaties. Bekijk vooral even de video hierboven. Veel positiewissels, voetbal tussen de lijnen, driehoekjes om van te smullen - helemaal naar het beeld van het voetbal dat Johan altijd propagandeerde. De ‘kleinkinderen van Cruijff’ overweldigden Juve. In het resultaat, maar nog meer in de uitvoering. Opmerkelijk trouwens, hoe de clubs die het voetbal van het iconische nummer 14 uitdragen, dit seizoen in de Champions League weer floreren. Naast Ajax zit ook een oppermachtig FC Barcelona al in de halve finale, vanavond kan daar met het Man City van Cruijff-adept Pep Guardiola een derde team bijkomen.

Verfrissend

Voor het eerst sinds het seizoen 2004/2005, toen PSV dat voor elkaar kreeg, speelt er een team dat niet behoort tot een van de vijf grote competities (Spanje, Engeland, Duitsland, Italië of Frankrijk) nog eens de halve finales van de Champions League. Het is eens wat anders dan de zoveelste ‘Clásico’ of ‘Battle of Britain’. Jongens onder elkaar, die Gouden Bal en viervoudig CL-winnaar Modric en ‘Mister Champions League’ Ronaldo in hun eigen achtertuin in de vernieling spelen.

Dwepen met de zelf opgeleide jeugd

Terwijl de Manchester Uniteds van deze wereld weeksalarissen van meer dan 400.000 euro uitbetalen aan spelers die niet eens op het veld staan (lees: Alexis Sanchez), deed Ajax het gisteravond met een team dat amper 50 miljoen euro gekost heeft. Ter vergelijking: voor Cristiano Ronaldo, legde Juventus afgelopen zomer 117 miljoen euro neer. Bovendien hebben ze de heerlijkste Amsterdams klinkende voornamen: Frenkie, Donny, Daley, Matthijs.

Onana: €150.000

Veltman: zelf opgeleid

De Ligt: zelf opgeleid

Blind: zelf opgeleid (verkocht aan Man United voor €17.5 miljoen, teruggehaald voor €16 miljoen)

Mazraoui: zelf opgeleid

De Jong: €1 aan Willem II op z’n 18de, in contract staat wel 10% op de doorverkoop

Schöne: €0

Van de Beek: zelf opgeleid

Ziyech: €11 miljoen

Tadic: €12 miljoen

Neres: €12 miljoen

Het enige nadeel: straks wordt de ploeg zo goed als zeker leeggeroofd door de financieel krachtigere clubs. Of waarom ex-speler Marc Overmars, de huidige directeur voetbal die samen met gewezen doelman Edwin Van der Sar het sportieve beleid uitstippelt, tegenwoordig als ‘Marc Netto’ door het leven gaat. Al hebben zijn extra kilo’s daar ongetwijfeld ook wat mee te maken. In Turijn pakte Overmars uit met een ouderwetse doelpuntenviering.

Vlak na de 1-2-zege in Turijn gisteravond, postte het officiële clubaccount op Twitter ook een fotootje van doelpuntenmakers Van de Beek en De Ligt, als spelertjes van jeugdacademie ‘De Toekomst’. Het onderschrift: ‘Onze jongens voor de toekomst.’

Toen Ajax 22 jaar geleden voor het laatst een halve finale van de Champions League speelde, waren vier spelers van het huidige elftal nog niet eens geboren: De Ligt, Mazraoui, Van de Beek en De Jong.

Het onofficiële clublied

Voor elke wedstrijd galmt het door de jukebox in de ArenA, voor speciale matchen komt hij het zelf ten berde brengen: Ky-Mani Marley, zoon van Bob, met het heerlijke ‘Three Little Birds’ van zijn vader. Jamaïcaanse vibes in de cultstad Amsterdam. Kippenvel gegarandeerd.

Zo makkelijk scorend

106 goals in 30 competitiematchen, 32 goals in de 10 Champions League-matchen, 155 in totaal dit seizoen. Geen enkele ploeg die beter doet in Europa. Manchester City zit aan 150 stuks, PSG 135 en FC Barcelona 131.

Zo succesrijk

Terwijl voor het eerst sinds 2014 Ajax opnieuw dicht staat bij de titel in de Eredivisie en de dominantie van PSV zo kan doorbreken, is het verhaal in de Champions League onwezenlijk. Op verplaatsing zijn ze dit seizoen ongeslagen op het kampioenenbal, met trips naar München, Lissabon, Madrid en Turijn niet meteen een evidentie. Alleen in de heenmatch van de achtste finales werd er tegen Real verloren. Waar eindigt dit?

