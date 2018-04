Een verschil in klasse: Barcelona kent geen moeite met AS Roma en heeft ticket halve finales al op zak Niels Poissonnier

04 april 2018

23u06 0 Champions League Ook FC Barcelona staat in de halve finales van de Champions League. Wat had u anders verwacht? Er was niet eens een sublieme Messi nodig - het zegt genoeg over AS Roma, zónder Nainggolan.

'Nainggolan es el mejor'. Het jongetje had speciaal zijn doos tekenstiften uitgehaald, onder het toeziend oog van zijn papa. Zorgvuldig kleurde hij de letters in. Hopend dat onze Rode Duivel het 's avonds zou opmerken en nog meer dat hij na afloop zijn shirtje zou cadeau doen. Vergeefse moeite - een camerashot van vijf seconden was zijn deel.

