Eén van de meest opmerkelijke prestaties in het moderne voetbal: Cristiano was niet eerste Ronaldo die hattrick scoorde op Old Trafford TLB

23 april 2020

Champions League Zou Fabien Barthez soms nog zwetend wakker worden na een nachtmerrie over Ronaldo Luís Nazário de Lima - kortweg Ronaldo? In 2003 liet El Fenomeno de Franse goalie van Man United de bal drie keer uit zijn net vissen. De Braziliaan werd zo de eerste Ronaldo die een hattrick scoorde op Old Trafford, niet Cristiano.

Op 23 april 2003, dag op dag zeventien jaar geleden, was Old Trafford getuige van een van de meest opmerkelijke individuele prestaties in het moderne voetbal. Een ontketende Ronaldo scoorde toen drie keer tegen Manchester United en de Braziliaan loodste Real Madrid zo naar de halve finale van de Champions League. De heenmatch hadden Los Blancos met 3-1 gewonnen, na twee doelpunten van Raul en een prachtige goal van Luis Figo. De terugmatch won United wel met 4-3, maar door de drie uitgoals van Ronaldo stootten de Spanjaarden door. 23 minuten voor affluiten mocht de spits gaan rusten, Old Trafford begeleidde hem onder applaus naar de kant.

Voor de fans van Real was die avond dé bevestiging. Ronaldo had het nog. Na een geweldig WK in Japan en Zuid-Korea had Florentino Pérez hem weggekocht bij Inter. Daar had Ronaldo in zijn laatste drie jaar echter maar zeventien competitieduels gespeeld. Verschillende blessures hielden hem te vaak van het veld en zo explosief als voor zijn zwaarste knieblessure - die hem ei zo na z’n carrière kostte - werd de Braziliaan nooit meer. Maar dat hij nog altijd een geweldige spits was voor Real, bleek onder meer tijdens die begenadigde avond in Manchester. Ronaldo won de Ballon d’Or in 1997 en 2002.