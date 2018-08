Een return om te likkebaarden! Standard sleept op karakter met prachtgoal en elfmeter draw uit de brand tegen Ajax Frank Dekeyser en Glenn Van Snick

07 augustus 2018

21u45 19 Standard STA STA 2 einde 2 AJA AJA Ajax Champions League Standard knokte zich naar een gelijkspel tegen een zeer efficiënt Ajax. Sclessin leefde, Carcela swingde en scoorde, Emond maakte in het absolute slot gelijk vanop de stip. Volgende week wacht de return in Amsterdam. Je weet het nooit, toch?

Michel Preud'homme stond rond minuut twintig voor zijn dug-out en schudde eens van 'neen'. Ajax had net de 0-1 gemaakt. Tadic liet Laifis ter plaatse trappelen en zette voor met zijn mindere rechter, Ochoa stond in niemandsland en Huntelaar kopte simpel binnen - volledig vrijgelaten door Luyindama.'t Was de eerste voldragen aanval van de Amsterdammers. Tot het doelpunt goed vastgezet door Standard. Het plannetje van Preud'homme werkte. De Rouches begonnen sterk, lieten Ajax niet te veel voetballen én ze waren zelf gevaarlijk. Carcela kwam twee keer goed naar binnen, twee keer ging zijn schot net naast. Standard had de controle. Maar als je dan zo naïef verdedigt en je doelman staat te slapen...

En toch. Gedragen door het thuispubliek - de hele tijd positief - gingen de Rouches op zoek naar een snelle gelijkmaker. De kans op de 1-1 kwam er ook. Cavanda zette voor, Orlando Sá probeerde het achter het steunbeen, Onana redde met het been. Net niet scherp genoeg.

Dat is iets wat je Ajax niet kan verwijten. Tien minuten voor de rust kwamen ze een tweede keer opzetten. Een lange vrije trap belandde bij Neres, die tikte terug tot bij Tadic. De Serviër mocht de bal goedleggen en trapte overhoeks binnen. Twee kansen, twee goals. Elk moment van verzwakking werd afgestraft door de Amsterdammers. Dodelijk efficiënt, daar lag het verschil in klasse. Want, zó indrukwekkend was Ajax ook niet.

De bezoekers kregen vlak na de rust wel de kans op 0-3. Ziyech trapte naast oog in oog met Ochoa. Vanaf dat moment was het powerplay van Standard. Rock-'n-roll op Sclessin. Onder impuls van een beresterke Marin én van Mehdi Carcela. In Luik kan de Marokkaan altijd iets meer. Hij was een hele wedstrijd dreigend. Gracieuze dribbels, leuke overstapjes en de aansluitingstreffer twintig minuten voor tijd. Carcela legde de bal perfect in het hoekje. Sclessin vibreerde, ging er opnieuw in geloven. Twee minuten na de aansluitingstreffer kopte de ingevallen Emond op de paal. Dat was wat geweest. Ajax zag af, zwoegde en toonde zich nog één keer gevaarlijk- Huntelaar trapte op de benen van Ochoa.

Verder dan die 1-2 leek Standard niet meer te komen. Moegestreden. Tot Djenepo in blessuretijd na een heerlijke actie van zijn sokken werd gelopen door Mazraoui. Emond zette zich achter de bal, keek even in de ogen van Onana en trapte beheerst binnen. Een verdiende gelijkmaker op basis van de hele wedstrijd. Dit Standard heeft kwaliteit, karakter en een coach die begeestert. Een cocktail die moet leiden tot succes.

Michel Preud'homme stond vlak na de 2-2 voor zijn dug-out. Handen in de zij. Fier op de vechtlust van zijn spelers. Ajax blijft favoriet om zich te plaatsen voor de volgende ronde - zeker in een uitverkochte ArenA. Maar je weet het nooit. Nothing is impossible. Allons les rouges et blancs.