Een plotse verrijzenis en het magistrale buitenkantje voet: de Turkse openbaring op het kampioenenbal Glenn Van Snick

14u11 0 Photo News Champions League Het Turkse voetbal kent moeilijke tijden, maar dankzij Besiktas staat het land toch e nigszins opnieuw op de kaart. De club uit Istanboel dendert door haar groep en mag daarmee samen met Shakhtar Donetsk tot dé revelatie van het het kampioenenbal worden gerekend. Het verhaal van een Nederlandse verrijzenis en een Portugese buitenkantje voet.

Op voorhand werd groep G dan wel aangekondigd als de minst voorspelbare, toch is de suprematie van het Turkse Besiktas een verrassing te noemen. Met bijwijlen oogstrelend voetbal en de steun van een hevige supporterskern nemen 'De Zwarte Adelaars' opvallend vlotjes de maat van FC Porto, AS Monaco en RB Leipzig. Net als Shakhtar heeft Besiktas in de komende twee matchen genoeg aan één schamel puntje om zeker te zijn van een plek bij de laatste zestien.

Photo News

• Een tweede leven

Pepe, Adriano, Gary Medel, Talisca, Jeremain Lens. De club uit Istanboel heeft heel wat bekende namen op de loonlijst. Maar voor de echte uitblinkers toveren we toch nog twee andere namen tevoorschijn.

Enerzijds Ryan Babel, die onder de Turkse zon overduidelijk een tweede leven ervaart. De Nederlander heeft er op z'n zachtst gezegd een grillig parcours opzitten - bij momenten was hij meer bezig met zijn Instagramaccount dan te voetballen -, maar toont nu in het Vodafone Park waarom Liverpool destijds een slordige 18 miljoen euro voor de wringer neerlegde. Met twee doelpunten en een assists was de 30-jarige Amsterdammer reeds van goudwaarde op het kampioenenbal, terwijl hij met zijn pure snelheid en technische bagage graag het publiek inpalmt.

EPA Ryan Babel (L) in duel met Marcos Lopes (R).

Anderzijds zou het niet correct zijn die andere flankspeler over te slaan. Ricardo Quaresma - 34 inmiddels. De meester van fenomenale dribbels en majestueuze voorzetten met buitenkantje voet. Ook hij kon veel meer uit zijn voetbalcarrière hebben gehaald - de Portugees heeft nu pas door dat het spelletje een ploegsport is - maar is gelukkig net op tijd volwassen geworden om te schitteren op de Turkse velden. Net als Babel voelt ook hij zich met andere woorden herboren bij Besiktas.

Photo News Ricardo Quaresma.

• Zuid-Korea

Op een kortstondig tripje naar het Zuid-Koreaanse FC Seoul na heeft coach Şenol Güneş zowat alle Turkse eersteklassers aangedaan. De 65-jarige oefenmeester is sinds 2015 trainer van Besiktas en leidde de club meteen naar de landstitel, de eerste sinds 2009. Een jaartje later was het opnieuw prijs, waaraan Besiktas de huidige (en succesvolle) Champions League-campagne te danken heeft. Bovendien is Gunes de man die de nationale ploeg van Turkije naar een onverwachte derde plek wist te loodsen op het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Niet vreemd dus dat hij in zijn land van herkomst op handen wordt gedragen.

Ervaring is het codewoord van de man. Geen situatie is hem onbekend. Tot de koop toe deinst Güneş er ook niet voor terug om aanvallend en attractief voetbal te brengen en de bal te monopoliseren, zelfs als de overwinning hem niet meer kan ontglippen. De boel achterin op slot gooien, doet hij met andere woorden liever niet. Het maakt hem daardoor populair bij fans én spelersgroep, want Babel en Quaresma doen niets liever dan de zestien van de opponent te bestoken.

AFP Senol Gunes.

• Unicum

Sinds de Champions League in haar huidige vorm bestaat, geraakte Besiktas in acht deelnames nooit verder dan de groepsfase. Een ticket voor de tweede horde zou met andere woorden een unicum zijn. In de Europacup I kon het wel tweemaal doorstoten. In 1958-1959 schaarde het zich bij de laatste zestien waarna het nipt onderuit ging tegen Real Madrid. Achttien jaar later bereikte de Turkse club de kwartfinales waar Dinamo Kiev een einde maakte aan het sprookje.

Photo News Anderson Talisca.

Photo News Cenk Tosun en Ryan Babel vieren een nieuwe treffer.