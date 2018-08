Een mooi voorteken voor Club Brugge? De nieuwe Champions League-bal is er een met veel blauw in verwerkt ODBS

15 augustus 2018

De Uefa heeft zijn nieuwe bal voorgesteld voor de Champions League. Opvallend blauwgevlekt alvast, die bal van Adidas. Een goed voorteken voor Club Brugge, dat na de exit van Standard tegen Ajax straks de enige Belgische vertegenwoordiger is in de groepsfase van het kampioenenbal? Blauw-zwart moet alleszins beter doen dan zijn vorige deelname: twee jaar geleden eindigde het puntenloos in een groep met Leicester City, Porto en Kopenhagen.