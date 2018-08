Een man van 120 miljoen, 3 Rode Duivels en een sneltrein: dit staat Club te wachten in CL TLB en YP

30 augustus 2018

20u11

Bron: Eigen berichtgeving 6 Champions League Club Brugge kent zijn danspartners voor het kampioenenbal. De Belgische landskampioen mag tegen Atlético Madrid, Borussia Dortmund en AS Monaco proberen om de pijnlijke 0 op 18 van twee jaar geleden (deels) te doen vergeten. Makkelijk wordt dat echter niet tegen de Spaanse ex-club van Yannick Carrasco, de Duitse werkgever van Axel Witsel en de Franse broodheer van Youri Tielemans. Een voorstelling van de drie opponenten van blauw-zwart in de Champions League:

1) ATLETICO MADRID

• Sterspeler: Antoine Griezmann (27)

Antoine Griezmann is een echte sluipschutter met een neus voor goals die de kleinste onoplettendheid genadeloos afstraft. Griezmann scoorde sinds hij in de zomer van 2014 voor 30 miljoen euro de overstap maakte van Real Sociedad 80 goals in 145 duels. Afgelopen zomer was 'Grizou' één van de sleutelfiguren in de Franse ploeg die zich tot wereldkampioen kon kronen. Opvallend: Griezmann durft wel al eens gekke dingen te doen met zijn kapsel.

• Trainer: Diego Simeone

'El Cholo' is een levende legende bij 'Los Colchoneros'. De 48-jarige Argentijn zit sinds 2011 op de bank bij de tweede ploeg uit de Spaanse hoofdstad en gidste de ploeg naar enorme hoogtes. Onder Simeone werd Atlético één keer kampioen en speelde het twee keer de finale van de Champions League. Ook twee Europa league-bekers, de Copa del Rey, de Spaanse Supercup en de Europese Supercup staan in het bureau van de flegmatieke Argentijn.

• Prijzenkast:

10x Spaanse landskampioen, 10x Spaanse Beker, 2x winnaar van de Spaanse Supercup, 3x winnaar van de Europa League, 1x Beker voor Bekerwinnaars en 3x Europese Supercup

•Duurste aankoop ooit:

Thomas Lemar. Atlético legde deze zomer liefst 70 miljoen euro neer om de winger los te weken bij AS Monaco. Lemar is een lichtgewicht met een fluwelen linker. Hij maakte afgelopen zomer deel uit van de kern van de Franse nationale ploeg voor het WK in Rusland, al was hij geen basispion in de ploeg van Didier Deschamps.

• Stadion:

Atlético Madrid voetbalt sinds vorig seizoen in het poepchique Wanda Metropolitano-stadion. De fonkelnieuwe tempel in de buurt van de luchthaven van Madrid biedt plaats aan 67.829 toeschouwers.

• Totale waarde huidige kern:

De kern van Atlético is volgens de gerenommeerde voetbalwebsite Transfermarkt.com op dit moment liefst 807 miljoen euro waard. Ter vergelijking: bij Club Brugge is dat 88,85 miljoen. De meest waardevolle speler van Atlético is Griezmann, met 120 miljoen euro. In zijn eentje is Griezmann dus meer waard dan de hele Brugse kern.

2) BORUSSIA DORTMUND

• Sterspeler: Christian Pulisic (19)

Amper 19 is Christian Pulisic, maar de Amerikaan is niet meer weg te denken uit de basisploeg van de Borussen. Pulisic heeft een verschroeiende versnelling in de benen en is een echt wapen voor Dortmund op de rechterflank, al schuift hij soms ook door naar links. Pulisic stapte in 2015 gratis over van het Amerikaanse Pennsylvania Classics naar de U17 van Dortmund en hij groeide in sneltempo - zoals alles bij Pulisic gaat - door naar de eerste ploeg. Inmiddels kleeft er een prijskaartje van 45 miljoen euro op zijn hoofd.

• Trainer: Lucien Favre

Lucien Favre is bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdcoach van Dortmund. De 60-jarige Zwitser maakte de voorbije jaren indruk bij het Franse Nice, waar hij Mario Balotelli weer aan aanvaardbaar niveau hielp halen en vooral een tactisch meesterwerk neerzette. Ook bij Dortmund, dat goed aan het seizoen is gestart, liet hij dit seizoen een frisse wind waaien.

• Prijzenkast

1x Champions League, 8x Duits landskampioen, 4x Duitse Beker, 1x Beker voor Bekerwinnaars, 5x Duitse Supercup

•Duurste aankoop ooit:

André Schürrle. In de zomer van 2016 nam Dortmund de Duitse winger en international over van VfL Wolfsburg. Echt overtuigen kon de flankaanvaller echter niet en geel-zwart besliste recent om hem voor een seizoen en amper 400.000 euro uit te lenen aan Fulham. Axel Witsel staat met zijn 20 miljoen op de achtste plaats van het lijstje van duurste transfers ooit van Dortmund.

• Stadion

Dortmund speelt sinds 1974 zijn thuismatchen in het Signal Iduna Park, in de volksmond nog steeds het Westfalenstadion genoemd. Het stadion heeft een capaciteit van 81.365 plaatsen, al zijn dat er tijdens de Champions League wel wat minder. Het aantal plaatsen in mythische 'Gelbe Wand', zoals de Nordtribune ook wel genoemd wordt, wordt voor het kampioenenbal immers teruggeschroefd. In 'normale' omstandigheden kunnen liefst 42.800 mensen de wedstrijd vanuit de Noordtribune volgen.

• Totale waarde huidige kern

Ook in het Signal Iduna Park lopen tweewekelijks ettelijke miljoenen over het veld. De kern van Dortmund is in totaal 416,80 miljoen waard.

3) AS MONACO

• Sterspeler: Radamel Falcao (32)

Met winger Rony Lopes en WK-sensatie Aleksandr Golovin loopt er al heel wat aanvallend geweld rond bij AS Monaco, maar dé sterspeler blijft nog steeds Radamel Falcao. De Colombiaan, die intussen aanvoerder is in het Prinsdom, kwam vorig jaar in alle competities samen aan 36 wedstrijden waarin hij liefst 24 keer raak trof. Ondanks zijn 32 levensjaren dus nog steeds een gesel voor elke verdediging.

• Trainer: Leonardo Jardim

Leonardo Jardim staat sinds juli 2014 aan het roer bij AS Monaco. De 44-jarige Portugees verdiende in het verleden zijn strepen in Griekenland bij Olympiakos (met wie hij in 2012-2013 zowel de beker als het kampioenschap won), maar loodste een jong Monaco in 2016-2017 ook naar een onverhoopte titel in Frankrijk. Onder zijn vleugels ontbolsterde onder meer ene Kylian Mbappe.

• Prijzenkast

8x Frans landskampioen, 5x Frans bekerwinnaar, 1x Frans Ligabekerwinnaar & 2x Frans Supercupwinnaar

•Duurste aankoop ooit:

De duurste aankoop uit de clubgeschiedenis is tot op heden nog steeds James Rodríguez. De Colombiaanse draaischijf, dezer dagen door Real Madrid uitgeleend aan Bayern München, kwam in het seizoen 2013-2014 op amper 21-jarige leeftijd over van FC Porto voor een slordige 45 miljoen euro. Op twee: huidig sterspeler Radamel Falcao (43 miljoen euro). Voor Youri Tielemans telden de Monegasken vorig jaar dan weer 25 miljoen euro neer, goed voor een zesde plaats in het lijstje inkomende transfers. Ook Nacer Chadli vervoegde donderdag de Monegasken voor 12 miljoen euro.

• Stadion:

Monaco speelt al sinds 1939 (!) haar thuiswedstrijden in het Stade Louis-II, dat plaats biedt aan 18.523 toeschouwers.

• Totale waarde huidige kern:

De totale marktwaardige van de huidige kern bedraagt volgens Transfermarkt net geen 260 miljoen euro - net geen drie keer meer dan die van blauw-zwart. Met Tielemans, Chadli en Witsel (Dortmund) treft blauw-zwart dus drie Rode Duivels in de groepsfase.