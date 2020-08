Een klasse te sterk: PSG staat voor het eerst in CL-finale na ruime zege tegen Leipzig ABD

18 augustus 2020

22u52 8 RB Leipzig RBL RBL 0 einde 3 PSG PSG Paris Saint-Germain Champions League Paris Saint-Germain staat voor het eerst in zijn clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. Het Franse sterrenensemble won overtuigend met 0-3 van RB Leipzig. Neymar was de grote uitblinker van de avond, zijn ploegmaat Di Maria had dan weer een voet in alle goals.

Wie aanvankelijk twijfels had of PSG het moeilijk zou krijgen tegen Leipzig, werd al snel met de neus op de feiten geduwd. Neymar en co. schoten furieus uit de startblokken. De Braziliaanse superster trof eerst nog de paal, een goal van Mbappé werd een minuut later afgekeurd. Maar een dominant PSG klom op het kwartier dan toch op voorsprong. Marquinhos kopte een vrijschop van Di Maria tegen de netten (0-1). De Fransen duwden Leipzig helemaal in de verdrukking. Een bedrijvige Neymar trof een tweede keer de paal. Op slag van rust stond de 0-2-ruststand dan toch op het bord, met dank aan Gulacsi. De Leipzig-doelman gaf de bal zomaar weg, waarna Di Maria kon profiteren. Boeken toe bij rust.

Na de pauze werd PSG slordiger. Het overwicht van in de eerste helft was minder uitgesproken. Toch kon Leipzig geen vuist maken. Aan de overkant trof Bernat wél raak. Hij kopte een gemeten voorzet van uitblinker Di Maria tegen de netten (0-3). Meteen ook de eindstand. PSG, dat een klasse te sterk was voor Leipzig, staat zo voor het eerst in zijn clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. Zondag wacht Bayern München of Olympique Lyon.

