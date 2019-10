Exclusief voor abonnees Een interview met Emmanuel Dennis, entertainment van de bovenste plank: “Ik wil constant lachen... da’s mijn probleem” Niels Poissonnier

22 oktober 2019

06u02 0 Club Brugge Wat het straks wordt tegen PSG, weet niemand. Zelfs hij niet. Emmanuel Dennis (21) en zijn alter ego. De ene dag smaakmaker, de andere ­klungelaar. “Soms zeggen Hans en Ruud: ‘Gebruik toch eens je verstand.’”

Na meer dan een uur kwam de perschef binnen. Nadat zijn ‘Creative Video ­Producer’ ook al een keer of drie was komen piepen – hij wilde nog een filmpje opnemen met Dennis. Mea culpa, heren.

Emmanuel Dennis is – in een goeie dag – puur entertainment. Op én naast het veld. Nog voor we een vraag konden stellen, toonde hij geamuseerd een filmpje op zijn iPhone van hem en Victor Osimhen, shoppend in Singapore, waar Nigeria tien dagen terug 1-1 speelde tegen Brazilië. “Prachtig land! Mooier dan Dubai. Maar ik ga niet meer terug.”

Huh?

“Zó lang vliegen, man. Mocht het met de trein kunnen...”

Hoe was het om te mogen in­vallen tegen Coutinho en co?

“Fantastisch. Ik stond vooral tegen Dani Alves – old guy. (lacht) Toen ik bij een counter mee naar voren sprintte, trok-ie zó hard aan mijn shirt. Ik was echt kwaad. Gaf hem een schop ook. ‘Porque?’, vroeg hij. ‘Estás louco?, ben je gek?’, antwoordde ik. ‘Jij bent gek!’, riep hij. (zucht) Had ik de bal gekregen, ik was alleen voor de keeper ­gekomen. Na affluiten ben ik dan ook meteen naar binnen gegaan. Puur uit ontgoocheling.”

