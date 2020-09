Een haalbare, of aartsmoeilijke loting voor Club? Analisten Jan Mulder en Marc Degryse geven de poule van hun voorkeur Redactie

30 september 2020

Morgen weten we wie Club Brugge in de ogen kijkt in de nieuwe jaargang van de Champions League. Analisten Marc Degryse en Jan Mulder lieten vanavond in de studio bij DPG Media alvast de poule van hun voorkeur optekenen. De ene gaat voor een hoogst aantrekkelijke maar aartsmoeilijke groep, de andere kiest vooral in de hoop dat blauw-zwart voor het eerst sinds lang nog eens door kan stoten.

